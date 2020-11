De Formule 1-coureurs hebben bijzonder weinig gehad aan de vrije trainingen voor de Grand Prix van Turkije. Zaterdag konden er ook in de derde oefensessie geen snelle tijden worden neergezet omdat het regende boven Istanbul Park.

Verstappen was net als op vrijdag in de eerste twee trainingen de rapste, maar hij was bijvoorbeeld twintig seconden langzamer dan in de tweede training (1.48,485 om 1.28,330). Charles Leclerc (+0.945) van Ferrari en Verstappens teamgenoot Alexander Albon (+1.574) bij Red Bull Racing completeerden de top drie.

De meeste rijders reden alleen aan het begin van de training wat rondjes op intermediates of wets. WK-leider Lewis Hamilton van Mercedes, die dit weekend zijn zevende wereldtitel kan veiligstellen, en George Russell en Nicholas Latifi van Williams klokten als enigen geen tijd.

De tweede training was de enige sessie waarin er enigszins wat data konden worden verzameld. De coureurs klaagden toen over het gladde asfalt, waardoor ze nog steeds niet het volledige potentieel van hun auto's konden benutten. Dat was ook het geval in de eerste training, maar dan in hevigere mate.

Gladheid te wijten aan nieuw asfalt

Volgens bandenleverancier Pirelli was de gladheid te wijten aan het nieuwe asfalt op het circuit, de relatief lage temperaturen (rond de 15 graden Celsius), de vochtigheid en het feit dat de coureurs de hardste band gebruikten.

De Grand Prix van Turkije, die voor het eerst sinds 2011 op het programma staat, gaat zaterdag verder met de kwalificatie om 13.00 uur. De verwachting is dat het dan ook regent. De race begint zondag om 11.10 uur.

Hamilton evenaart met zijn zevende wereldtitel het record van Michael Schumacher. De Brit moet in de race niet meer dan zeven punten van zijn voorsprong op teamgenoot Bottas verspelen om daarvan zeker te zijn.