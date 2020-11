Formule 1 ·

Finish - Verstappen is met afstand de snelste van het veld in Q2. Niemand komt ook maar in de buurt van zijn 1.50,295. Teamgenoot Albon is op bijna twee seconden de nummer twee en maakt het voorlopige feest voor Red Bull compleet. De afvallers zijn Norris, Vettel, Sainz, Leclerc en Gasly. De gezichten bij McLaren en Ferrari staan dus op onweer.