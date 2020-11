In Istanboel wordt zondag de Grand Prix van Turkije verreden. Alfred Snoek, meteoroloog bij Weerplaza, praat je bij over het weer op Istanbul Park.

Tijdens de kwalificatie speelde de regen zaterdag een grote rol. Q1 moest een tijdlang worden stilgelegd omdat het circuit kletsnat was geworden.

Die buien zouden ook zondag vanaf de Zwarte Zee richting Istanbul Park kunnen schuiven. "Maar de kans op regen is zondag tijdens de race wel een stuk kleiner", zegt Snoek.

Door het nieuwe asfalt hebben de wagens weinig grip op het Turkse circuit. In combinatie met de regen zorgde dat voor een ongebruikelijk verloop van de kwalificatie. Lance Stroll pakte voor het eerst in zijn carrière poleposition, vóór Max Verstappen.

De Grand Prix van Turkije begint zondag al om 11.10 uur Nederlandse tijd. In Instanboel is het dan twee uur later.