Net als Max Verstappen is ook Lewis Hamilton niet te spreken over het circuit waar dit weekend de Grand Prix van Turkije wordt verreden. De Brit is niet blij met de omstandigheden op het Istanbul Park.

"Het lukte totaal niet om de banden op temperatuur te krijgen. Het circuit is nu gewoon een ijsbaan. Dat is zonde, want een ronde geeft hier normaal juist een geweldig gevoel. Nu is het shit met een hoofdletter S. De omstandigheden zijn angstaanjagend. Dat zie ik ook niet meer veranderen", zei Hamilton na de trainingen van vrijdag volgens Autosport.

Het Turkse circuit stond in 2011 voor het laatst op de Formule 1-kalender. Onlangs is het asfalt vernieuwd en dat zorgde er vrijdag voor dat veel coureurs klaagden over weinig grip op de gladde baan.

"Het is zo'n mooi circuit. Ik begrijp niet waarom ze miljoenen hebben geïnvesteerd om nieuw asfalt neer te leggen. Ze hadden het beter alleen schoon kunnen maken in plaats van het geld zo te verspillen. Het circuit is nu nog erger dan Portimão", oordeelde Hamilton.

Hamilton: 'Red Bull gaat er goed mee om'

Verstappen was tijdens de eerste twee trainingen de snelste en Hamilton, die respectievelijk vijftiende en vierde werd, vindt dan ook dat Red Bull de zaakjes goed op orde heeft. Voor Mercedes is er wat hem betreft nog werk aan de winkel.

"Ik heb vandaag niets veranderd aan de auto, want als de banden niet werken, weet je niet echt wat de issues zijn met de balans. Het zal voor de fans moeilijk te begrijpen zijn, omdat er fundamentele dingen zijn die je niet kan aanpassen aan de auto", aldus de Brit.

Hamilton kan zondag voor de zevende keer de wereldtitel pakken in de Formule 1. De regerend kampioen heeft in de WK-stand een voorsprong van 85 punten op teamgenoot Valtteri Bottas.