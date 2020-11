Max Verstappen spreekt na de eerste dag van het raceweekend voor de Grand Prix van Turkije van moeizame omstandigheden op het circuit. De coureur van Red Bull Racing kijkt wel met een goed gevoel terug op de eerste vrije trainingen.

De 23-jarige Verstappen was tijdens de eerste en tweede vrije training de snelste. Vanwege het nieuwe asfalt op het Turkse circuit, waar voor het laatst in 2011 werd geracet, verliepen de trainingen moeizaam en waren alle coureurs hard op zoek naar grip.

"Over het algemeen was het een positieve dag voor ons. De auto werkte goed en daar ben ik best wel blij mee. De grip hier kan niet slechter worden", zei de Limburger volgens Verstappen.nl na de twee trainingen.

De tijden op het Istanbul Park hielden vanwege het gladde circuit in beide trainingen dan ook niet over, maar Verstappen was met 1.28,330 in de tweede training al wel bijna zeven seconden sneller dan tijdens de eerste training.

"De tweede vrije training ging het ook iets beter", vervolgde hij. "Ik hoop dat het niet gaat regenen, want dan moeten we op spikes gaan rijden. We zullen het er tijdens de coureursbijeenkomst over hebben waarom hier het asfalt zo glad is."

"Het circuit is nog gladder dan dat in Portimão. We zijn ook zeker vijf seconden langzamer dan we vooraf hadden gedacht. Maar daar heeft iedereen last van, dus dat is voor iedereen hetzelfde", besloot Verstappen.

