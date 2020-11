Max Verstappen heeft vrijdag ook in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Turkije de snelste tijd genoteerd. Die prestatie zei al iets meer dan zijn toptijd in de eerste sessie, maar de coureurs konden nog steeds niet het volledige potentieel van hun auto's benutten op het gladde asfalt van Istanbul Park.

Het was 's middags iets warmer in Istanboel, maar alsnog was het voor de coureurs zoeken naar grip op het nieuwe asfalt. Het circuit werd wel steeds sneller; de snelste tijd van Verstappen was bijna zeven seconden rapper dan zijn toptijd in de ochtend (1.28,330 om 1.35,077).

De Nederlander bleef nog steeds een flink stuk verwijderd van de poletijd van Sebastian Vettel in 2011 (1.25,049), de laatste keer dat de Formule 1 Turkije aandeed.

Vettel kwam vrijdag in de tweede vrije training tot de achtste tijd (1.30,022). Zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc eindigde in 1.28,731 als tweede, Valtteri Bottas (1.28.905) werd derde en Lewis Hamilton (1.29,180) klokte de vierde tijd. Verstappens teamgenoot Alexander Albon reed naar plek vijf in 1.29,363.

Hamilton kan zondag voor de zevende keer wereldkampioen worden. Daarmee zou hij het record van Michael Schumacher evenaren. De Mercedes-coureur moet in de race niet meer dan zeven punten van zijn voorsprong op teamgenoot Bottas verspelen om de titel te veroveren.