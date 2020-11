George Russell heeft als eerste Formule 1-coureur dit seizoen een gridstraf gekregen vanwege nieuwe motoronderdelen. De Williams-rijder zal zondag bij de Grand Prix van Turkije achteraan moeten starten.

Russel krijgt in Istanboel de beschikking over een nieuwe verbrandingsmotor, turbo en MGU-H. Bij alle onderdelen gaat het om zijn vierde van het seizoen, terwijl de limiet op drie staat.

Er waren dit seizoen al meer Formule 1-coureurs die een gridstraf kregen, maar dat was vanwege andere technische ingrepen dan gesleutel aan de motor, of door incidenten op de baan. In de afgelopen jaren waren er juist vaak sancties voor het overschrijden van de limiet voor nieuwe motoronderdelen.

De 22-jarige Russell staat na dertien races samen met teamgenoot Nicholas Latifi onderaan in de WK-stand. De Williams-coureurs zijn als enigen op de grid nog puntloos.

De Grand Prix van Turkije begint zondag om 11.10 uur. Later dit Formule 1-seizoen volgen nog twee races in Bahrein en één in Abu Dhabi.