George Russell heeft als eerste Formule 1-coureur dit seizoen een gridstraf gekregen vanwege nieuwe motoronderdelen. De Williams-rijder zal zondag bij de Grand Prix van Turkije in de achterhoede starten.

Russel krijgt in Istanboel de beschikking over een nieuwe verbrandingsmotor, turbo en MGU-H. Het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel startplaatsen hij exact moet inleveren op de grid.

Er waren dit seizoen al meer Formule 1-coureurs die een gridstraf kregen, maar dat was vanwege andere technische ingrepen dan gesleutel aan de motor, of door incidenten op de baan.

De 22-jarige Russell staat na dertien races samen met teamgenoot Nicholas Latifi onderaan in de WK-stand. De Williams-coureurs zijn als enigen op de grid nog puntloos.

De Grand Prix van Turkije begint zondag om 11.10 uur. Later dit Formule 1-seizoen volgen nog twee races in Bahrein en één in Abu Dhabi.