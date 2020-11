Max Verstappen heeft vrijdag bij de eerste vrije training voor de Grand Prix van Turkije de snelste tijd gereden. De tijden van de eerste Formule 1-sessie sinds 2011 op Istanbul Park zeggen niks, want door het gladde asfalt konden de coureurs allesbehalve voluit gaan.

Verstappen ging in de laatste minuten van de training rond in 1.35,077. Dat was liefst tien seconden langzamer dan de tijd waarmee Sebastian Vettel negen jaar geleden poleposition veroverde in Turkije.

Verstappens teamgenoot Alexander Albon eindigde als tweede (1.35,318) en Ferrari-coureur Charles Leclerc werd derde (1.35,507).

"Het is alsof ik op ijs aan het rijden ben", zei Verstappen over de boordradio toen hij voor het eerst de baan op ging. Williams-coureur George Russell, die met meerdere nieuwe motoronderdelen reed en daarvoor een gridstraf zal krijgen, noemde het zelfs "erger dan ijs". "Je kunt niet eens vol gas gaan op het rechte stuk."

Volgens bandenleverancier Pirelli was de gladheid te wijten aan het nieuwe asfalt op het circuit, de relatief lage temperaturen (rond de 15 graden Celsius), de vochtigheid en het feit dat de coureurs de hardste band gebruikten.

Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Daniil Kvyat en Nicholas Latifi spinden op het gladde asfalt. Carlos Sainz moest zijn McLaren met nog een half uur te gaan aan de kant zetten door een probleem met zijn stuurbekrachtiging.

Starttijden GP Turkije Tweede vrije training: vrijdag 13.00-14.30 uur

Derde vrije training: zaterdag 10.00-11.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 13.00 uur

Race: Zondag 11.10 uur

Hamilton slaat grootste deel training over

Lewis Hamilton bleef vanwege de omstandigheden lang in de pitbox staan. Uiteindelijk kwam de Brit nog tot twaalf rondes en de vijftiende tijd (1.40,225).

Hamilton kan zondag voor de zevende keer wereldkampioen worden. Daarmee zou hij het record van Michael Schumacher evenaren. De Mercedes-coureur moet in de race niet meer dan zeven punten van zijn voorsprong op teamgenoot Bottas verspelen om de titel te veroveren.