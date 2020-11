Lewis Hamilton kan zondag bij de Grand Prix van Turkije zijn zevende wereldtitel veroveren. Een overzicht van de scenario's waarmee de Brit het kampioenschap beslist.

Valtteri Bottas is de enige coureur die Hamilton nog van de wereldtitel af kan houden. De Fin heeft een achterstand van 85 punten op zijn teamgenoot. Na de race op Istanbul Park zijn er nog drie races te gaan (twee in Bahrein en één in Abu Dhabi), waarin er nog maximaal 78 punten te scoren zijn.

Omdat Hamilton dit seizoen meer races heeft gewonnen dan Bottas nog kan winnen, is hij bij een gelijke eindstand kampioen. Bottas zal dus minstens acht punten in moeten lopen om de titelstrijd nog open te laten.

Als Bottas zondag wint en ook de snelste raceronde noteert, loopt hij minimaal acht punten in en moet Hamilton zijn titelfeest sowieso nog minstens een week uitstellen.

De titelstrijd is dit weekend beslist als: