Lewis Hamilton kan zondag het record van Michael Schumacher evenaren door voor de zevende keer wereldkampioen te worden in de Formule 1. Toch hecht de Brit meer waarde aan zijn voortrekkersrol in de strijd voor gelijke rechten dan aan zijn sportieve prestaties.

"Het winnen van een wereldtitel is vooral een persoonlijke zaak en heeft niet per se invloed op de levens van andere mensen", zei de Mercedes-coureur in de aanloop naar de Grand Prix van Turkije van komend weekend.

"Voor mij is het belangrijkste dat ik probeer de omstandigheden voor mensen over de hele wereld te verbeteren. Dat is iets waarop ik veel trotser ben."

Hamilton won dit seizoen al negen van de dertien races en bracht zijn totaal daarmee op 93 overwinningen, een verbetering van het oude record van Schumacher.

"Maar getallen en titels zijn vooral leuk voor de buitenwereld. Wat dit jaar belangrijk is geweest, is dat mijn titelrace gepaard is gegaan met de strijd voor gelijkheid en met een groeiend besef wat er allemaal gebeurt in de wereld. Dat leerproces heeft tot meer bewustzijn geleid in de samenleving."

Hamilton toont zich dit seizoen zeer betrokken bij de strijd tegen racisme en knielt voor elke race om die boodschap uit te dragen. Ook maakt hij zich sterk voor meer diversiteit in de autosport.

Lewis Hamilton knielt voor elke race als statement in de strijd tegen racisme. (Foto: ANP)

Hamilton zet in op langer verblijf bij Mercedes

Hoewel Hamilton er zelf niet te gewichtig over wil doen, staat hij op het punt om historie te schrijven. Als hij zondag in Istanboel niet meer dan zeven punten van zijn voorsprong verspeelt op teamgenoot Valtteri Bottas, is zijn zevende wereldtitel een feit.

"Ik heb geleerd om mezelf niet te veel druk op te leggen", kijkt de 35-jarige coureur vooruit op komend weekend. "Als het zondag niet lukt, heb ik nog drie races om voor de punten te strijden. Het komt niet allemaal aan op één dag."

De honger van Hamilton is ook na een zevende wereldtitel niet gestild. Zowel de coureur als de Duitse renstal heeft de intentie om het aflopende contract te verlengen.

"Niets is in steen gebeiteld, maar ik voel dat ik hier nog niet klaar ben", zegt de zesvoudig wereldkampioen. "Er is altijd ruimte voor verbetering en dat wil ik graag bij Mercedes blijven doen."