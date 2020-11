In Istanboel kan Lewis Hamilton dit weekend zijn zevende wereldtitel in de Formule 1 veroveren. Autocoureur Ho-Pin Tung beantwoordt vijf vragen over de Grand Prix van Turkije.

Tijdens de vorige race op Imola waren inhaalacties schaars. Biedt Istanbul Park meer inhaalmogelijkheden?

"Op papier zeker. Ik vind het een erg mooi circuit. Het is een van de betere ontwerpen van de befaamde circuitbouwer Herman Tilke. Net als een aantal van de voorgaande circuits heeft Istanbul Park veel hoogteverschillen en dat maakt het uitdagend om op te rijden."

"Het circuit kent een aantal lange rechte stukken met snelle en technische bochten. Ook biedt de lay-out van de baan de mogelijkheid om bij bepaalde bochten de binnenkant te verdedigen, om vervolgens een of twee bochten later weer aan de goede kant uit te komen, zoals in de laatste sector."

De lay-out van Istanbul Park. (Foto: Formula1.com)

Formule 1-fans die aan Istanbul Park denken zien meteen de befaamde bocht 8 voor zich, een lange doordraaier naar links waar geen eind aan lijkt te komen. Hoe uitdagend is die bocht voor de coureurs?

"Die bocht springt er natuurlijk nog steeds uit, maar ik denk dat-ie met deze generatie auto's voor de coureurs niet heel spannend meer is. Met de enorme hoeveelheid grip van de hedendaagse Formule 1-auto's zal het gemakkelijk vol gas zijn."

"Voor de banden is het nog wel een heftige bocht. Met name rechtsvoor krijgt het zwaar te verduren."

Starttijden GP Turkije Eerste vrije training: vrijdag 9.00-10.30 uur

Tweede vrije training: vrijdag 13.00-14.30 uur

Derde vrije training: zaterdag 10.00-11.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 13.00 uur

Race: Zondag 11.10 uur

Over banden gesproken, is Istanbul Park een 'bandenvreter'?

"Absoluut. Het circuit is van nature al zwaar voor de banden, vooral door bocht 8 waar zowel het loopvlak als de constructie van de band het zwaar te verduren heeft. Daar komt nu nog eens bij dat de baan onlangs opnieuw is geasfalteerd."

"Pirelli neemt de hardste banden mee en dat doet meteen denken aan Portimão, waar de combinatie van nieuw asfalt en de hardste banden ook voor problemen zorgden."

"Net als in Portugal lijkt het ook in Turkije fris te worden, misschien nog wel kouder dan toen. Het zou dus best kunnen dat de coureurs opnieuw veel moeite gaan krijgen om de juiste bandenwindow te vinden en dat we daardoor weer veel glijdende auto's gaan zien."

Koude banden zorgden in Portimão voor een chaotische kwalificatie en race. (Foto: Pro Shots)

Dit weekend staat vooral in het teken van Lewis Hamilton, die zijn zevende wereldtitel kan gaan pakken. Wat bewonder jij als coureur zijnde in hem?

"Lewis heeft de perfecte manier gevonden van hoe hij zijn leven indeelt. Vroeger was het een soort rockster en daarna is hij helemaal op de gezonde toer gegaan. Iedere topatleet - en ook zeker Lewis - excelleert op zijn eigen manier en doet dat in een omgeving en met een levenswijze waarbij hij zich goed voelt."

"Natuurlijk is het zo dat Mercedes de dominante auto heeft, maar toen hij van McLaren naar Mercedes ging, was Mercedes allesbehalve het dominante team. Excelleren is in dit geval ook de kunst van de goede keuzes maken en dat heeft hij tot in de perfectie gedaan."

Voor Max Verstappen lijkt het seizoen enigszins als een nachtkaars uit te gaan. Zie jij hem dit weekend nog strijden om de zege met de Mercedes-coureurs?

"Ik denk dat Imola goed was voor hem en voor Red Bull. Of Istanbul Park dat ook gaat zijn betwijfel ik. Renault is goed in de langzame bochten en daar zijn er relatief veel van. Zeker in de kwalificatie zal Daniel Ricciardo daarom dicht bij Verstappen en Red Bull zitten."

"In de race zie ik Verstappen met goede bandenmanagement wel weer het verschil maken en ik denk mede daarom ook dat hij weer op het podium gaat eindigen. Het is het verhaal van dit seizoen. Alleen als Mercedes een steek laat vallen of als er in de race externe factoren meespelen kan hij het beter doen dan een derde plek. Maar dat is natuurlijk zeker niet waar hij voor rijdt."

"Of Red Bull volgend jaar wel de stap richting Mercedes kan maken hangt van veel dingen af, ook al veranderen de regels bijna niet. Wat gaat Pirelli bijvoorbeeld doen met de banden? Op Silverstone konden we goed zien hoeveel verschil de bandenkeuze van Pirelli maakte. Het eerste weekend kon Verstappen het tempo van Mercedes niet volgen en een weekend later versloeg hij Hamilton en Valtteri Bottas met zachtere banden. Als Pirelli het aandurft om vaker die gok te nemen kan dat over een heel seizoen een wereld van verschil maken."