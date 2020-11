Sergio Pérez overweegt een sabbatical te nemen als hij geen Formule 1-team vindt voor volgend jaar. De dertigjarige coureur kreeg in september te horen dat hij aan het einde van het seizoen moet vertrekken bij Racing Point.

"Ik weet pas vrij laat in het jaar of ik doorga in de Formule 1 of niet. Dus is een sabbatical volgend jaar zeker een optie", zei de Mexicaan donderdag op zijn persconferentie in aanloop naar de Grand Prix van Turkije. "We gaan zien wat er de komende tijd gebeurt."

Pérez wordt de afgelopen weken gelinkt aan Alfa Romeo, Williams en Haas, maar in het geruchtencircuit wordt de naam van de Mexicaan ook genoemd bij het Red Bull Racing van Max Verstappen. De Oostenrijkse renstal overweegt om de tegenvallende Alexander Albon te vervangen voor een ervaren coureur.

Pérez wilde tijdens zijn persconferentie niet ingaan op namen. "We moeten gewoon afwachten, het seizoen loopt bijna ten einde. "Alle teams zijn een optie zolang ze niet alle coureurs hebben aangekondigd. Ik heb met Williams even gesproken, maar niet meer dan dat. Mijn gesprekken blijven privé."

De dertigjarige Pérez, die sinds 2011 in de Formule 1 actief is, bezet de zesde plaats in de WK-stand. Zijn beste prestatie dit seizoen was een vierde plaats bij de GP van de Eifel begin oktober en de GP van Rusland eind september. Het seizoen telt nog vier races, te beginnen met de GP van Turkije dit weekend.