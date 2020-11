Max Verstappen heeft een kleine twee weken na de Grand Prix van Emilia-Romagna nog geen verklaring gekregen voor de klapband die hem een tweede plaats kostte.

"Ik denk dat Pirelli het nog aan het analyseren is", zei Verstappen donderdag op zijn persconferentie voor de Grand Prix van Turkije van komend weekend. "Wij hebben alle beelden van de race bekeken, maar konden niet ontdekken of ik bijvoorbeeld over een brokstuk ben gereden."

De coureur van Red Bull Racing viel op Imola voor de vierde keer in dertien races uit. In de andere negen Grands Prix van dit seizoen haalde hij het podium.

"Natuurlijk word ik niet echt blij van die uitvalbeurten, maar verder valt er weinig te klagen. Mercedes is nu eenmaal dominant, dus de derde plek is normaal gesproken het hoogst haalbare. En we zijn dit seizoen ook al vijf keer tweede en zelfs een keer eerste geworden."

Starttijden GP Algarve (Nederlandse tijden) Eerste training: vrijdag 9.00 uur

Tweede training: vrijdag 13.00 uur

Derde training: zaterdag 10.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 13.00 uur

Race: zondag 11.10 uur

Verstappen reed vroeger vaak virtueel in Turkije

Net als bij de laatste twee races (Imola en Portimão) rijdt Verstappen komend weekend op een circuit dat hij nog niet eerder heeft aangedaan als Formule 1-coureur. De Grand Prix van Turkije op Istanbul Park verdween na 2011 van de kalender, maar keert dit seizoen terug door de verschuivingen vanwege de coronapandemie.

"Ik heb vroeger in de Formule 1-games vaak virtueel op dit circuit geracet", aldus Verstappen. "Vooral bocht 8 zal geweldig zijn, die kunnen we vol gas nemen."

De Nederlander benadrukte nog maar eens dat hij fan is van 'klassieke' circuits. Deze week maakte de Formule 1 de kalender voor volgend seizoen bekend en daarop moet nog een vervanger worden gevonden voor de GP van Vietnam.

"Als ik zou mogen kiezen, zou ik voor Imola gaan. Maar misschien is het een beter idee om een paar van de huidige circuits te vervangen door een paar klassieke banen."