De Formule 1 streeft ernaar om in 2026 over te gaan op duurzame brandstoffen. Het is een van de doelen van een breder milieuplan in de koningsklasse van autosport.

Een werkgroep die bestaat uit specialisten van autofabrikanten en energieleveranciers gaat de komende jaren in kaart brengen hoe hybride motoren het best van CO2-neutrale brandstoffen kunnen worden voorzien.

"We hebben de potentie om voorop te lopen in technologieën die de CO2-uitstoot van auto's wereldwijd vermindert", meldt de Formule 1 donderdag in een update over het milieuplan.

"Hoewel de auto's een zeer klein onderdeel van onze ecologische voetafdruk vormen, is het belangrijk dat het zichtbaarste deel van onze sport duurzaam is en tot voordelen kan leiden."

Formule 1 moet in 2030 klimaatneutraal zijn

Exact een jaar geleden lanceerde de Formule 1 het milieuplan, waarin staat dat de grootste raceklasse in 2030 klimaatneutraal moet zijn. De auto's moeten milieuvriendelijker worden, de CO2-uitstoot rond de evenementen moet verminderd worden en er moet duurzamer gereisd worden.

Er wordt in stappen naar het einddoel toegewerkt. Zo moeten de Formule 1-teams vanaf volgend jaar brandstoffen gebruiken die voor 10 procent duurzaam zijn.

Het milieuplan wordt volop gesteund door onder anderen wereldkampioen Lewis Hamilton, die al jaren klimaatbewust leeft en zich steeds nadrukkelijker als wereldverbeteraar ontpopt.