Ferrari-teambaas Mattia Binotto is dit weekend niet aanwezig bij de Grand Prix van Turkije. De Italiaan zal zijn werk doen vanuit Maranello, de thuisbasis van zijn renstal.

"Het zal even gek zijn om Mattia niet te zien bij de pitmuur, maar hij zal er via alle moderne communicatiemiddelen voor zorgen dat zijn input heel duidelijk gehoord wordt, binnen en buiten het team", zegt sportief directeur Laurent Mekies op de site van Ferrari.

De 51-jarige Binotto vertelde twee weken geleden bij de GP van Emilia-Romagna al dat hij erover nadacht de rest van het seizoen niet af te reizen voor één of meerdere races.

Ferrari beleeft een rampjaar - het team staat slechts zesde in de WK-stand voor constructeurs - en Binotto wil aan het einde van dit seizoen en ook volgend jaar veel aandacht besteden aan de ontwikkeling van de auto in de fabriek in Maranello.

Bovendien staat er volgend seizoen een recordaantal van 23 races op de kalender en Ferrari en Binotto willen een manier vinden om die werkdruk zo goed mogelijk aan te kunnen.

"Mattia is altijd innovatief geweest", aldus Mekies. "Hij wil de flexibiliteit hebben om al zijn taken op de efficiëntste manier te kunnen uitvoeren."