De Formule 1 publiceerde dinsdag de kalender voor 2021. Het komende seizoen in de koningsklasse van de autosport telt voorlopig maar liefst 23 Grands Prix, met onder meer de race in Zandvoort. Bekijk hier een overzicht.

19-21 maart: Grand Prix van Australië (Melbourne)

26-28 maart: Grand Prix van Bahrein (Sakhir)

9-11 april: Grand Prix van China (Sjanghai)

23-25 april: Nog niet bekend

7-9 mei: Grand Prix van Spanje (Barcelona)

20-23 mei: Grand Prix van Monaco (Monaco)

4-6 juni: Grand Prix van Azerbeidzjan (Bakoe)

11-13 juni: Grand Prix van Canada (Montreal)

25-27 juni: Grand Prix van Frankrijk (Le Castellet)

2-4 juli: Grand Prix van Oostenrijk (Spielberg)

16-18 juli: Grand Prix van Groot-Brittannië (Silverstone)

30 juli-1 augustus: Grand Prix van Hongarije (Boedapest)

27-29 augustus: Grand Prix van België (Spa)

3-5 september: Grand Prix van Nederland (Zandvoort)

10-12 september: Grand Prix van Italië (Monza)

24-26 september: Grand Prix van Rusland (Sotsji)

1-3 oktober: Grand Prix van Singapore (Singapore)

8-10 oktober: Grand Prix van Japan (Suzuka)

22-24 oktober: Grand Prix van de Verenigde Staten (Austin)

29-31 oktober: Grand Prix van Mexico (Mexico City)

12-14 november: Grand Prix van Brazilië (São Paulo)*

26-28 november: Grand Prix van Saoedi-Arabië (Djedda)

3-5 december: Grand Prix van Abu Dhabi (Abu Dhabi)

*Afhankelijk van het contract.

Van 23 tot en met 25 april zou eerst de Grand Prix van Vietnam worden gehouden, maar die is geschrapt. De Formule 1 maakt later bekend welke Grand Prix daarvoor in de plaats komt. De circuits in het Italiaanse Imola en het Portugese Portimão worden als kandidaten genoemd.

Als de Formule 1 erin slaagt een vervanger aan te wijzen voor de Grand Prix van Vietnam, dan worden er volgend jaar 23 races verreden en dat is een record. Er zit daardoor minder tijd tussen de Grands Prix dan gebruikelijk. Zo zijn er onder meer twee triple-headers.

De Grand Prix van Saoedi-Arabië staat voor het eerst op het programma. De GP's van Nederland, China, Monaco, Azerbeidzjan, Canada, Frankrijk, Singapore, Japan, de Verenigde Staten, Mexico en Brazilië keren terug op de kalender, nadat ze dit jaar werden afgelast vanwege de coronacrisis.