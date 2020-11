De Grand Prix van Nederland in Zandvoort staat volgend jaar begin september op het programma, zo blijkt uit de kalender die de Formule 1 dinsdag heeft gepubliceerd.

Het gaat om vrijdag 3 tot en met zondag 5 september. De Nederlandse Grand Prix zou dit jaar op 3 mei gehouden worden, maar door de coronacrisis ging er een streep door de race in Zandvoort. Nu schuift de Grand Prix dus enkele maanden op.

Het wordt de eerste keer sinds 1985 dat er een Formule 1-race in Nederland wordt georganiseerd. In mei 2019 kwamen het circuit van Zandvoort en het Formula One Management (FOM) een contract voor drie jaar overeen.

De Grand Prix van Vietnam ontbreekt op de kalender van 2021. Volgens diverse media heeft dat te maken met de recente arrestatie van een van corruptie verdachte official die een belangrijke rol had bij de organisatie van de race in Hanoi. De autoriteiten in Vietnam zouden de Grand Prix voor 2021 niet meer als prioriteit zien.

De plek van de Grand Prix van Vietnam op de kalender (23-25 april) is nu nog leeg. De Formule 1 maakt later bekend welke race daarvoor in de plaats komt. De circuits in het Italiaanse Imola en het Portugese Portimao worden genoemd als kandidaten.

Als de Formule 1 erin slaagt om een vervanger aan te wijzen voor de Grand Prix van Vietnam, dan worden er in 2021 een recordaantal van 23 races verreden. Voor dit jaar stonden er 22 Grands Prix gepland, maar door de coronacrisis werden dat er 'slechts' zeventien.