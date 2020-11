De Grand Prix van Nederland in Zandvoort staat volgend jaar begin september op het programma, zo blijkt uit de kalender die de Formule 1 dinsdag heeft gepubliceerd.

Het gaat om vrijdag 3 tot en met zondag 5 september. De Nederlandse Grand Prix zou dit jaar op 3 mei gehouden worden, maar door de coronacrisis ging er een streep door de race in Zandvoort. Nu schuift de Grand Prix dus enkele maanden op.

Het wordt de eerste keer sinds 1985 dat er een Formule 1-race in Nederland wordt georganiseerd. In mei 2019 kwamen het circuit van Zandvoort en het Formula One Management (FOM) een contract voor drie jaar overeen.

