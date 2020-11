Max Verstappen was dit jaar wederom kansloos tegen Mercedes in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander is niet optimistisch over zijn kansen voor volgend seizoen en stelt dat Red Bull Racing een andere aanpak nodig heeft om het dominante team van aanstaand wereldkampioen Lewis Hamilton van de troon te stoten.

"We moeten nogal wat dingen veranderen om Mercedes te kunnen verslaan", zegt de 23-jarige Verstappen in een uitgebreid interview met Formula 1 Magazine. "Het is duidelijk dat ons dat momenteel niet lukt, dus we moeten een andere manier van werken vinden. Qua pitstops en strategie zijn we heel goed, maar we zijn bijvoorbeeld altijd te langzaam aan het begin van een seizoen en dit jaar hebben we duidelijk te weinig vermogen."

Mercedes stelde ruim een week geleden bij de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola voor het zevende jaar op rij de constructeurstitel veilig. Hamilton kan komend weekend bij de GP van Turkije, de op drie na laatste race van 2020, voor de zesde keer in zeven jaar tijd wereldkampioen worden.

Bij Red Bull was er na de testdagen in Barcelona in februari optimisme over het seizoen. Maar toen de races in juli begonnen, was Mercedes weer duidelijk beter dan de Oostenrijkse renstal. Verstappen eindigde in alle GP's die hij finishte op het podium (één keer eerste, vijf keer tweede en drie keer derde), maar hij viel ook vier keer uit en staat 120 punten achter op Hamilton.

"Ik sta in niemandsland in de WK-stand", aldus Verstappen. "Ik heb dit jaar ook nooit echt gedacht dat ik om de wereldtitel kon strijden. Ik zal als derde eindigen - als ik niet blijf uitvallen - en dat is ook de plek waar ik hoor. We zijn gewoon langzamer dan Mercedes."

Lewis Hamilton (links) met Max Verstappen. (Foto: Pro Shots)

Nog geen nieuwe regels in 2021

De kans is niet heel groot dat de verhoudingen volgend jaar heel anders zullen zijn. Door de coronapandemie worden de ingrijpende nieuwe regels in de Formule 1 pas in 2022 ingevoerd en zullen de teams weinig kunnen veranderen aan hun auto's voor 2021.

"Ik denk dat we volgend seizoen Mercedes niet kunnen uitdagen door alle beperkingen wat betreft de ontwikkeling van de auto", zegt Verstappen. "Misschien denken andere mensen in het team er anders over, maar ik ben gewoon realistisch. Ik denk dat 2021 weer een lastig seizoen wordt. Hopelijk zullen we wat beter zijn, maar het blijft moeilijk om Mercedes te verslaan."

De negenvoudig Grand Prix-winnaar benadrukt dat hij niet gefrustreerd raakt door de overheersing van Mercedes. "Ik heb heel veel respect voor wat zij bereikt hebben. Hun auto is zo dominant. Om eerlijk te zijn, denk ik dat 90 procent van de Formule 1-coureurs zou kunnen winnen in de auto van Mercedes. Dat is niets ten nadele van Lewis, hij is een geweldige coureur. Andere coureurs zouden waarschijnlijk niet zo dominant in die auto zijn als hij."

"Ik moet gewoon accepteren dat dit nu de situatie is en er het beste van maken. Ik ben niet gefrustreerd, ik richt me op wat ik kan doen om Mercedes te verslaan."

Het Grand Prix-weekend op het Istanbul Park begint vrijdag om 9.00 uur Nederlandse tijd met de eerste vrije training. De race begint zondag om 11.10 uur Nederlandse tijd.