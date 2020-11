De Formule 2 en Formule 3 voeren een aantal ingrijpende veranderingen door om de deelnemende teams kosten te laten besparen. De belangrijkste wijziging is dat er vanaf 2021 drie races per weekend verreden worden, verdeeld over een kleiner aantal raceweekenden.

Momenteel bestaat een raceweekend in de Formule 2 en 3 nog uit twee races: een hoofdrace en een sprintrace. Door het aantal reizen te beperken, wil de FIA kosten voor de teams in de opstapklasses drukken. Als tegemoetkoming komt er een extra race in elk weekend.

De Formule 2-klasse, waar Mick Schumacher het klassement soeverein leidt, zal teruggaan van twaalf naar acht weekenden. Zo blijft het totale aantal van 24 races per seizoen behouden.

De Formule 3, waar Nederlanders Richard Verschoor en Bent Viscaal actief zijn, gaat van negen naar zeven raceweekenden. Het totaal aantal races stijgt van achttien naar 21.

Richard Verschoor schreef vorig jaar geschiedenis door als eerste Nederlander ooit de Formule 3 Grand Prix van Macau te winnen. (Foto: ANP)

Kostenafspraken met leveranciers

De coronacrisis is de aanleiding voor de kostenbesparing. Naast de wijzigingen aan de racekalender zijn er ook nieuwe kostenafspraken gemaakt met de leveranciers van motoren en onderdelen.

De Formule 2 en Formule 3 zijn doorgaans onderdeel van het voorprogramma van de Formule 1. De talenten uit deze klasse kunnen hier hun kwaliteiten tonen om eventueel de overstap naar de koningsklasse van de autosport te kunnen maken. Max Verstappen maakte in 2014 deze stap vanuit de Formule 3.

Door het veranderde raceschema passen volgend jaar zes races (van F2 en F3) niet in het voorprogramma, waardoor de opstapklasses om de beurt onderdeel zullen zijn van het GP-weekend.