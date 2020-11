De Formule 1 gaat in 2021 voor het eerst een Grand Prix in Saoedi-Arabië organiseren. In Jeddah zal een nachtrace op een stratencircuit worden gehouden.

De race zal in november 2021 plaatsvinden. Het is de eerste race die officieel op de kalender van volgend jaar staat. De Formule 1 meldt de komende weken de rest van de kalender bekend te maken.

"We zijn erg blij om Saoedi-Arabië te kunnen verwelkomen op de kalender", zegt Formule 1-topman Chase Carey. "Dit land is snel aan het uitgroeien tot een belangrijke locatie voor verschillende sporten, er zijn hier de afgelopen jaren verschillende grote evenementen georganiseerd."

Met Grands Prix in Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten heeft de Formule 1 de laatste jaren al twee races in het Midden-Oosten. "Deze regio is erg belangrijk voor ons", zegt Carey."70 procent van de inwoners van Saoedi-Arabië is dertig jaar of jonger, we hebben hier een groot potentieel aan nieuwe fans."

Arabische prins: 'Groter dan Formule 1 wordt het niet'

Prins Abdulaziz Bin Turki Al Faisal Al Saud, de Saoedi-Arabische minister van sport, is blij met de komst van de Formule 1 naar zijn land. "Saoedi-Arabië ontwikkelt zich razendsnel en deze sport past daar perfect bij."

Saoedi-Arabië organiseerde de laatste jaren al onder meer de Dakar Rally, een E-Prix in de Formule E, de Italiaanse Super Cup tussen Juventus en AC Milan en grote bokswedstrijden. "De laatste jaren hebben we gezien dat onze bevolking erg enthousiast wordt van grote sportevenementen. Groter dan de Formule 1 wordt het niet", zegt de prins.

Het stratencircuit komt in het centrum van Djedda aan de Rode Zee, in het westen van het land.