Jos Verstappen denkt dat zoon Max volgend jaar meer kans heeft dan dit seizoen om mee te doen om het kampioenschap. De voormalig Formule 1-coureur benadrukt wel dat Red Bull Racing werk te verzetten heeft.

"Er zijn nieuwe kansen voor volgend jaar. We moeten wel de auto verbeteren en ook de motor. Ik weet dat er volgend jaar van Honda een nieuwe motor komt", zei Jos Verstappen maandag in het Ziggo Sport-programma Peptalk.

"Die motor is nu al beter dan de motor waar we nu mee rijden. Dus op dat gebied ziet het er wel positiever uit, maar de anderen staan ook niet stil. Het is dus afwachten tot we de nieuwe auto hebben."

De 48-jarige Verstappen baalt ervan dat zoon Max opnieuw een "moeilijk seizoen" beleeft, al vindt hij dat de auto gaandeweg wel iets verbeterd is. "Ik hoop dat Red Bull volgend jaar een betere auto bouwt en dat Max meer kans heeft om voor het kampioenschap te rijden."

Max Verstappen haalde afgelopen zondag de finish niet bij de Grand Prix van Emilia-Romagna. De 23-jarige Limburger kreeg op het circuit van Imola een klapband en viel uit.

Er staan dit jaar nog vier Grands Prix op het programma. De volgende Formule 1-race is op 15 november in Turkije, waarna ook de circuits van Bahrein (twee keer) en Abu Dhabi nog aan bod komen.