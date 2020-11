De Formule 1-rijderscaroussel draait op volle toeren. Een overzicht van de coureursbezetting in de koningsklasse van de autosport in 2021.

Mercedes

Valtteri Bottas: De Fin verlengde in augustus zijn contract bij de kampioensformatie met één jaar en begint na de winter aan zijn vijfde seizoen bij de Duitse renstal.

Hoewel zijn contract na dit seizoen afloopt lijkt niemand eraan te twijfelen dat regerend en aanstaand kampioen Lewis Hamilton ook volgend jaar bij Mercedes zal rijden. Volgens teambaas Toto Wolff is er al een akkoord bereikt, maar moeten alleen de contracten nog worden getekend.

Red Bull Racing

Max Verstappen: De Nederlander verlengde zijn contract in januari tot en met 2023. Hij is volgend jaar voor het zesde seizoen op rij in dienst van het Oostenrijkse team.

De verbintenis van Alexander Albon loopt volgend jaar af en het ziet er niet naar uit dat Red Bull Racing zijn contract gaat verlengen. Nico Hülkenberg en Sergio Pérez lijken de belangrijkste gegadigden voor het tweede Red Bull-stoeltje te zijn.

Alpine

Esteban Ocon: De Fransman begint volgend jaar aan zijn tweede seizoen bij Renault, dat volgend jaar omgedoopt zal worden tot Alpine.

Fernando Alonso: Na twee jaar afwezigheid keert de Spanjaard terug in de Formule 1. Met Renault werd de 32-voudig Grand Prix-winnaar in 2005 en 2006 wereldkampioen.

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso keert volgend jaar bij Alpine terug in de Formule 1. (Foto: Pro Shots)

Aston Martin

Sebastian Vettel: De viervoudig wereldkampioen verkast van Ferrari naar Aston Martin, het huidige Racing Point.

Officieel is hij nog niet bevestigd, maar het is een publiek geheim dat Lance Stroll ook volgend jaar bij Aston Martin rijdt. Zijn vader Lawrence Stroll is eigenaar van het team en daarmee is de toekomst van zoon Lance gegarandeerd. Huidig coureur Pérez heeft al te horen gekregen dat hij moet vertrekken.

McLaren

Lando Norris: De Brit begint volgend jaar aan zijn derde seizoen bij de renstal uit Woking.

Daniel Ricciardo: De voormalig teamgenoot van Verstappen komt over van Renault, waar hij sinds 2019 onder contract stond.

Ferrari

Charles Leclerc: De Monegask tekende vorig jaar een miljoenencontract bij de Italiaanse renstal. Daarmee is hij tot eind 2024 aan Ferrari verbonden.

Carlos Sainz: Na Toro Rosso, Renault en McLaren gaat Sainz volgend jaar aan de slag bij Ferrari. De Spanjaard wordt de opvolger van Sebastian Vettel, die naar Aston Martin verkast.

Carlos Sainz staat in 2021 onder contract bij Ferrari. (Foto: Pro Shots)

AlphaTauri

Pierre Gasly: De Fransman maakt een uitstekend seizoen mee en werd eind oktober beloond met een nieuw contract bij zijn huidige werkgever.

Over het tweede stoeltje bij AlphaTauri is nog een hoop onduidelijk. De sportieve dagen van huidig coureur Daniil Kvyat lijken bij het team uit Faenza geteld. Formule 2-coureur Yuki Tsunoda, protegé van motorfabrikant Honda, lijkt de beste papieren te hebben om Kvyat op te volgen. Een terugkeer van Albon valt ook niet uit te sluiten.

Alfa Romeo

Kimi Räikkönen: De meest ervaren Formule 1-coureur aller tijden plakt er nog een seizoen aan vast bij zijn huidige werkgever.

Antonio Giovinazzi: Ook Giovinazzi mag blijven zitten waar hij zit. Alfa Romeo verlengde zijn verbintenis in oktober met één seizoen.

Debuteert Mick Schumacher, de zoon van de legendarische Michael Schumacher, volgend jaar in de Formule 1? (Foto: Pro Shots)

Haas F1

Haas F1 is het enige team dat nog geen enkele rijder heeft vastgelegd voor 2021. Wel is al duidelijk dat zowel Kevin Magnussen als Romain Grosjean moet vertrekken.

Nikita Mazepin lijkt met zijn vermogende vader Dmitry Mazepin de belangrijkste gegadigde te zijn om in te stappen bij de Amerikaanse renstal, die gehavend uit de coronacrisis is gekomen. De 21-jarige Mazepin is de huidig nummer zes van het Formule 2-kampioenschap.

Motorleverancier Ferrari heeft zeggenschap over het tweede stoeltje van Haas en daarvoor lijkt Mick Schumacher, de zoon van de legendarische Michael Schumacher, de belangrijkste kandidaat te zijn. 'Schumi jr', onderdeel van het talentenprogramma van Ferrari, beleeft een uitstekend tweede seizoen in het Formule 2-kampioenschap en is met nog twee races te gaan klassementsleider.

Williams

George Russell: De voormalig Formule 2-kampioen staat volgend jaar voor het derde achtereenvolgende seizoen op rij op de grid namens de renstal uit Grove.

Nicholas Latifi: De Canadees, die dit jaar debuteert in de koningsklasse van de autosport, is ook volgend jaar actief bij Williams.