Wereldkampioen Lewis Hamilton liet de Formule 1-wereld zondag vol vraagtekens achter door openlijk te speculeren over een vertrek uit de koningsklasse na dit seizoen. De Brit loopt uit zijn contract, maar hoe realistisch is een afscheid?

"Ik weet nog niet of ik hier nog wel ben volgend jaar." Hamilton liet het zich zomaar ontvallen in de persconferentie na afloop van de door hem gewonnen Grand Prix van Emilia-Romagna. Is het na 93 GP-zeges, bijna zeven wereldtitels en 263 verreden races dan toch genoeg geweest?

Alain Prost was 38 toen hij in 1993 zijn vierde en laatste wereldtitel pakte. Michael Schumacher ging zelfs door tot zijn 43ste. Hamilton is 35, dus hij kan nog even door. Niet alleen qua leeftijd, maar ook de snelheid van de Engelsman is nog dik in orde.

De twijfel zit misschien meer in wat er met teambaas Toto Wolff gaat gebeuren. Het lijkt een kwestie van tijd voor de 48-jarige Oostenrijker aankondigt dat hij een stap terug doet binnen Mercedes. Er werd op Imola al openlijk gesproken over een opvolger. Wolff is sinds 2013 teambaas van de kampioensformatie en kwam dus gelijktijdig binnen met Hamilton. De grote successen vierden ze samen.

Wolff zei zondag al dat het team gewoon op dezelfde weg doorgaat en dat ze al uitkijken naar de strijd met Max Verstappen en Honda in 2021. Het is wel denkbaar dat hij de dagelijkse leiding van het team aan iemand anders overlaat, maar van een vertrek bij de renstal is geen sprake.

'Kerstmis staat al bijna voor de deur'

Hamilton vond het wel een vreemd gevoel dat hij nog niet heeft bijgetekend. "Het is gek, want kerstmis staat al bijna voor de deur." De Brit verklaarde zijn opmerking over 2021 ook wat beter, zonder het vuurtje echt te doven. "Ik kan nog heel veel maanden doorgaan. Ik voel me sterk. Er gaat veel rond in mijn hoofd, maar ik wil er volgend jaar nog wel bij zijn. Alleen is dat natuurlijk niet gegarandeerd. Er zijn ook veel leuke dingen die na mijn loopbaan komen."

Is er nog zoveel onduidelijkheid, of zit Hamilton de pers een beetje te plagen? Waarschijnlijk het laatste. Maandag bluste Wolff het vuurtje alweer door tegen Motorsport.com te verklaren dat het alleen nog een kwestie is van contracten tekenen. De focus ligt eerst op het binnenhalen van de kampioenschappen. Daarvan zit de constructeurstitel sinds zondag in de tas. Zodra Hamilton in Turkije (of later) de wereldtitel heeft gepakt, kan de handtekening onder een nieuw contract worden gezet.

Mercedes laat zich niet opnieuw verrassen

De vraag is dus niet of Hamilton bijtekent. De vraag is voor hoelang. Wil hij de overstap naar de nieuwe regels in 2022 nog meemaken? Of is het na een mogelijke achtste titel in 2021 en meer dan honderd GP-zeges wel genoeg geweest? Een afscheid op dat moment is veel aannemelijker dan een onverwacht vertrek na dit seizoen.

Het raceteam van Mercedes is big business, dat al een keer is overvallen door de plotseling vertrekkende Nico Rosberg. Als de toekomst van Hamilton zo onzeker was geweest, dan had het nu allang over een opvolger moeten gaan. Die opvolger (George Russell) mag juist nog een jaartje verder rijpen bij Williams. Ondertussen kan Hamilton gaan nadenken over wanneer hij het tijd vindt om de andere coureurs van zijn dominantie te verlossen.