Daniel Ricciardo is dolblij én verrast dat hij de Grand Prix van Emilia-Romagna zondag als derde finishte. De Australiër, die voor de tweede keer in de afgelopen drie races het podium haalde, ging ervan uit dat hij als vijfde zou eindigen.

De 31-jarige Ricciardo profiteerde in de slotfase van de uitvalbeurt van Max Verstappen. De coureur van Renault schoof op naar de vierde positie. Tot zijn verbazing zag hij dat nummer drie Sergio Pérez tijdens de safetycarsituatie de pits in dook voor nieuwe banden, waardoor hij virtueel op een podiumplek reed.

"Het is best wel bizar. We hadden ons eigenlijk wel neergelegd bij de vijfde plek, want die positie deed recht aan onze snelheid in de race", zei Ricciardo in Imola tegen Motorsport.com. "Pérez had de op drie na beste auto, maar koos ervoor de pits in te gaan toen de safetycar de baan op kwam. Dat was wel verrassend."

"Natuurlijk zorgde die actie voor een glimlach op mijn gezicht, want ik wist dat ik vanaf dat moment opeens de nummer drie in de race was. Het was lastig om op de harde band mijn positie te verdedigen, maar ik ben blij dat ik tot het einde kon blijven vechten."

Daniel Ricciardo haalde voor de tweede keer in de afgelopen drie races het podium. (Foto: Pro Shots)

'Verrassend dat dreiging van Kvyat kwam'

Ricciardo kreeg tot zijn verbazing in de slotrondes nog geduchte concurrentie van Daniil Kvyat. De coureur van AlphaTauri reed op de snellere zachte band en hoopte nog in de buurt te komen van Ricciardo, maar dat lukte de Rus niet meer.

"De dreiging in de slotfase kwam van Kvyat en dat had ik totaal niet aan zien komen. Ik weet ook niet precies hoe hij opeens achter me reed, maar gelukkig hield ik stand", aldus Ricciardo, die in oktober bij de Grand Prix van de Eifel ook als derde finishte.

"Ik ben echt heel, heel erg blij. Mijn eerste podiumplek van het seizoen was al best wel surrealistisch. Om in zo'n korte tijd nog een keer bij de eerste drie te finishen is echt geweldig."