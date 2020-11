Teambaas Christian Horner houdt logischerwijs een slecht gevoel over aan de Grand Prix van Emilia-Romagna. Red Bull Racing eindigde de race in Imola zondag door een uitvalbeurt van Max Verstappen en een spin van Alexander Albon zonder punten.

"Alex had al een heel moeilijke middag omdat hij de hele tijd met Charles Leclerc en Daniel Ricciardo aan het vechten was. Het is enorm frustrerend voor hem en voor het team dat hij ook nog eens nul punten aan deze race overhoudt", zei een teleurgestelde Horner volgens Motorsport.com.

Voor de 24-jarige Albon, die in de slotfase spinde toen de race na een safetycarsituatie weer op gang werd gebracht en uiteindelijk als laatste finishte, is het een nieuwe domper in een teleurstellende periode. De Thaise Brit presteert al enige tijd ondermaats en lijkt zijn stoeltje bij Red Bull langzaam maar zeker kwijt te raken, waardoor elk resultaat nu van belang is.

Door zijn puntloze resultaat in Imola zal de druk op Albon in de resterende vier races van het seizoen verder toenemen. "We gaan ons nu met Alex richten op de Grand Prix van Turkije. Hopelijk kunnen we hem 'resetten' en het enthousiasme terugbrengen."

'Races in Italië zijn Verstappen niet goed gezind'

Voor Verstappen zat de Grand Prix in Imola er twaalf ronden voor het einde al op. De Nederlander belandde in de grindbak toen zijn rechter achterband klapte, waardoor hij een zeker lijkende tweede plek in rook zag opgaan en ook in de derde race in Italië de finish niet haalde.

"Max reed weg van Valtteri Bottas en leek op plek twee af te stevenen, tot zijn band het begaf", baalde Horner. "Mogelijk was dat het gevolg van puin op de baan. Het is erg frustrerend dat die tweede plek opeens weg was, vooral omdat het tempo goed was. De drie races in Italië waren Max niet erg goed gezind."

Red Bull, dat de constructeurstitel mede door de zege van Lewis Hamilton naar Mercedes zag gaan, bereidt zich nu voor op de Grand Prix van Turkije (15 november). Daarna staan er nog twee races in Bahrein en een in Abu Dhabi op het programma.