Het is nog niet zeker dat Lewis Hamilton ook volgend jaar in de Formule 1 rijdt. De zesvoudig wereldkampioen voedde de speculaties over een mogelijk vertrek zondag na zijn zege in de Grand Prix van Emilia-Romagna.

Op een vraag wat hij vindt van het mogelijke afscheid van teambaas Toto Wolff, antwoordde Hamilton op de presconferentie na de race: "Ik weet zelf nog niet eens wat ik volgend jaar doe, dus ik houd me op dit moment niet met Wolff bezig."

Voor komend seizoen zijn veertien van de twintig stoeltjes in de Formule 1 reeds vergeven, maar Hamilton heeft zijn contract bij Mercedes nog altijd niet verlengd. Dat lijkt al maandenlang een formaliteit, maar de handtekening is nog altijd niet gezet.

De 35-jarige Hamilton is na zijn zege op Imola bijna zeker van zijn volgende wereldtitel. Over twee weken kan hij in Istanboel het record van Michael Schumacher evenaren door voor de zevende keer wereldkampioen te worden.

"Het is nu november, nog even en het is Kerst", zei Hamilton. "Ik voel me nog goed en heb het gevoel dat ik nog maanden door kan gaan."

"Ik zou hier graag volgend jaar nog steeds willen zijn, maar daar zijn geen garanties voor. Er zijn veel dingen in het leven die me interesseren, de tijd zal uitwijzen hoe de toekomst eruitziet", aldus de coureur van Mercedes.

Wolff voorspelt krankzinnige coureursmarkt bij vertrek Hamilton

Wolff vertelde eerder deze week dat hij in de nabije toekomst een andere functie binnen Mercedes of moederbedrijf Daimler ambieert. "Ik weet niet of ik nog één, twee of drie jaar blijf", zei de teambaas.

Zondag voorspelde Wolff tegen Motorsport.com dat er een "krankzinnige coureursmarkt" ontstaat, als Hamilton zou besluiten te stoppen. "Maar ik verwacht en hoop niet dat dit echt gaat gebeuren."

Zowel Hamilton als Wolff liet dit weekend in Italië optekenen dat het hectische leven in de Formule 1 een rol speelt in hun overwegingen voor de toekomst. "Het heeft misschien ook te maken met de emoties van het moment", zei Wolff, kort nadat Mercedes zich had verzekerd van de zevende constructeurstitel op rij.

"We zijn erg blij, maar ook heel erg moe", legde de teambaas uit. "Dan ga je ook nadenken over andere dingen die belangrijk voor je zijn."

Er zijn dit seizoen nog vier races te gaan in de Formule 1, te beginnen over twee weken met de Grand Prix van Turkije.