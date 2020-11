George Russell heeft zondag zijn excuses aangeboden na een onbegrijpelijke crash achter de safetycar. De coureur van Williams was dicht bij het eerste WK-punt in zijn carrière.

Kort nadat Russell de walk of shame terug naar de pitstraat had moeten maken, plaatste hij een bericht op Twitter. "Ik weet niet wat ik moet zeggen. Geen excuses. Het spijt me, jongens", schreef de jonge Brit.

Kort daarna stond Russell met gebogen hoofd de pers te woord op de Autodromo Enzo e Dino Ferrari. "Ik ben er kapot van", stamelde de coureur van Williams tegen Motorsport.com.

Na 34 races in de Formule 1 is Russell nog altijd puntloos. Hij is dit jaar vrijwel altijd beter dan teamgenoot Nicholas Latifi, zoals hij vorig jaar zijn toenmalige teamgenoot Robert Kubica steeds aftroefde.

Russell: 'Nooit eerder zo agressief geracet'

In Imola reed Russell op de tiende plaats, toen hij achter de safetycar op onverklaarbare wijze met zijn auto in de muur belandde.

"Ik heb de hele race op de limiet gereden. Ik heb nooit eerder zo agressief geracet", zei Russell. "Ook achter de safetycar deed ik dat, omdat ik niet wilde dat mijn banden te veel zouden afkoelen. Ik wist dat er achter mij enkele jongens op nieuwe, warme banden reden, dus ik moest dat wel doen."

Russell slingerde over de weg om zijn banden warm te houden, tot hij de controle verloor en hard in de muur schoof. "Het spijt me echt enorm voor het team."

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van de crash van Russell.

Russell kijkt naar positieve punten

Russell kon ondanks zijn ellende lichtpuntjes zien. "We reden geheel op eigen kracht op de tiende plek, dat is erg positief. Ik haalde Esteban Ocon van Renault in en kon daarna het tempo van de twee McLarens goed bijbenen."

"De auto kwam dit weekend helemaal tot leven en was echt snel. We begrijpen de auto steeds beter. Helaas heb ik er geen punten mee kunnen pakken."