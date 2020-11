Max Verstappen baalt behoorlijk na zijn derde uitvalbeurt dit jaar in Italië. De coureur van Red Bull Racing reed op de tweede plek toen hij een lekke band kreeg.

De rechterachterband van Verstappen plofte met nog dertien rondes te gaan, waardoor de race van de Limburger eindigde in de grindbak. "Er was eigenlijk niks aan de hand, ik zag dit niet aankomen", zei Verstappen tegen Ziggo Sport.

"Hij plofte opeens, ik weet ook niet hoe dat kon gebeuren", tastte de 23-jarige coureur in het duister. "Enorm balen, want normaal gesproken was ik makkelijk tweede geworden."

Het was de vierde uitvalbeurt van dit jaar voor Verstappen, waarvan er opvallend genoeg drie in Italië plaatsvonden. Eerder finishte hij niet op Monza en Mugello.

"Drie keer nul punten in Italië, dat is niet best", baalde hij. "Hoe het kan dat het hier steeds misgaat? Weet ik veel. Het had vandaag een heel mooie race kunnen zijn."

Bottas maakt onder druk van Verstappen een foutje. (Foto: Getty)

Verstappen passeert Hamilton en strijdt met Bottas

Verstappen kende vanaf de derde plaats nog wel een goede start en haalde direct Lewis Hamilton in. "Daarna probeerde ik Valtteri Bottas bij het houden. Dat ging aardig, al hadden ze iets meer snelheid."

Verstappen belandde weer op de derde plek, doordat de latere winnaar Hamilton een pitstop kon maken tijdens een virtuele safetycarsituatie. De Red Bull-coureur slaagde er vervolgens wel in om Bottas in te halen. De Fin van Mercedes had schade doordat er een brokstuk van de Ferrari van Sebastian Vettel onder zijn auto vast was komen te zitten.

Verstappen kon de druk langzaam maar zeker opvoeren bij de Fin en sloeg toe toen Bottas een foutje maakte. "Dat was eigenlijk mijn enige kans. Ik reed er vlak achter en zag hem al een paar keer in dezelfde bocht een foutje maken", blikte Verstappen terug. "Uiteindelijk kon ik er mooi langs."

Kort daarna verpestte de lekke band zijn race. Red Bull verliet Imola zelfs zonder punten, want Alexander Albon spinde na een verloren duel met Sergio Pérez over de baan en finishte als vijftiende en laatste.