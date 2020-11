Trots overheerste bij Mercedes nadat het team zondag voor het zevende jaar op rij de constructeurstitel in de Formule 1 had veiliggesteld. Dat gebeurde in stijl: Lewis Hamilton won de Grand Prix van Emilia-Romagna voor teamgenoot Valtteri Bottas.

"Ik ben ongelooflijk trots op deze prestatie. Dit is iets waar ik mijn kleinkinderen later over zal gaan verstellen", zei Hamilton in een eerste reactie. De 35-jarige Brit heeft overigens zelf nog geen kinderen.

Hamilton won de race op Imola mede dankzij een gunstige virtuele safetycarsituatie. Hij maakte toen een pitstop en behield de leiding. Max Verstappen leek op weg naar de tweede plaats, tot hij een lekke band kreeg en uitviel. Bottas profiteerde en eindigde achter zijn teamgenoot als tweede.

"De jongens en meisjes op de fabriek zijn de stille krachten achter dit succes. Zij hebben keihard gewerkt om steeds beter te worden en te innoveren", zei Hamilton.

"Mensen die hier thuis naar kijken denken misschien dat het succes went, maar het voelt nog even mooi als de eerste titel. Ik ben eeuwig dankbaar dat ik onderdeel van dit geweldige team ben. We doen dingen die nooit eerder gedaan zijn."

Uitslag GP Emilia-Romagna 1. Hamilton (Mercedes) 25 punten +1

2. Bottas (Mercedes) 18 punten

3. Ricciardo (Renault) 15 punten

4. Kvyat (AlphaTauri) 12 punten

5. Leclerc (Ferrari) 10 punten

6. Pérez (Racing Point) 8 punten

7. Sainz (McLaren) 6 punten

8. Norris (McLaren) 4 punten

9. Räikkönen (Alfa Romeo) 2 punten

10. Giovinazzi (Alfa Romeo) 1punt

Teambaas Wolff trots na constructeurstitel

Teambaas Toto Wolff was net als Hamilton dolblij met het succes. "Het is echt iets om trots op te zijn, we hebben een geweldige groep mensen", zei de Oostenrijker.

"We blijven innoveren en leggen de lat elk jaar weer hoger. Zolang we gemotiveerd blijven, zullen we steeds beter worden. Dat is nodig ook, want volgend jaar zal Verstappen met Red Bull weer een gevaarlijke uitdager zijn."

Er zijn nog vier races te gaan dit Formule 1-seizoen. Over twee weken kan Hamilton in Istanboel zijn zevende wereldtitel als coureur veiligstellen.

Lewis Hamilton komt over de finish en wint de Grand Prix van