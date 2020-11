Een klapband heeft Max Verstappen zondag een tweede plaats gekost bij de Grand Prix van Emilia-Romagna. Lewis Hamilton won de race op Imola en pakte voor het zevende jaar op rij de constructeurstitel met Mercedes.

Hamilton boekte zijn derde zege op rij en zette wederom een grote stap naar zijn zevende wereldtitel. De 35-jarige Brit viel bij de start terug naar de derde plaats, maar greep halverwege de race de leiding toen hij een pitstop kon maken bij een virtuele safetycar.

Verstappen reed met nog dertien rondes te gaan tweede toen hij een klapband kreeg en uitviel. De Red Bull-coureur haalde bij geen van de drie Italiaanse races dit jaar (Monza, Mugello en Imola) de finish.

Valtteri Bottas profiteerde van de pech bij Verstappen door de tweede plaats over te nemen. Dat was voor Mercedes ruim voldoende om de zevende constructeurstitel op rij te grijpen. Daniel Ricciardo werd derde en pakte zijn tweede podiumplaats van het jaar.

In de WK-stand voor coureurs heeft Hamilton een voorsprong van 88 punten op Bottas. Over twee weken in Istanboel kan hij zijn zevende wereldtitel pakken en daarmee Michael Schumacher evenaren. Verstappen heeft op de derde plaats 35 punten achterstand op de Fin.

Uitslag GP Emilia-Romagna 1. Hamilton (Mercedes) 25 punten +1

2. Bottas (Mercedes) 18 punten

3. Ricciardo (Renault) 15 punten

4. Kvyat (AlphaTauri) 12 punten

5. Leclerc (Ferrari) 10 punten

6. Pérez (Racing Point) 8 punten

7. Sainz (McLaren) 6 punten

8. Norris (McLaren) 4 punten

9. Räikkönen (Alfa Romeo) 2 punten

10. Giovinazzi (Alfa Romeo) 1punt

Verstappen passeert Hamilton bij start

Verstappen slaagde er bij de start direct in om de tweede plek van Hamilton over te nemen. Bottas behield de leiding vanaf poleposition en de top drie reed al snel weg bij de rest van het veld, die aangevoerd werd door Ricciardo.

Kort achter Ricciardo reed Pierre Gasly, maar de Fransman van AlphaTauri werd met een technisch probleem de eerste uitvaller. In totaal zouden vijf auto's de finish niet halen.

De onderlinge verschillen tussen Bottas, Verstappen en Hamilton bleven klein, totdat Verstappen na zeventien ronde zijn pitstop maakte. Leider Bottas volgde een ronde later en kwam twee seconden voor de Red Bull-coureur weer de baan op.

Onder druk van Verstappen maakt Bottas een foutje en belandt hij kort in de grindbak. (Foto: Getty)

Hamilton pakt leiding bij virtuele safetycar

Hamilton reed veel langer door dan de andere twee en had net een veilige voorsprong ten op zichte van Bottas opgebouwd om een pitstop te maken, toen de Renault van Esteban Ocon met een technisch probleem stil kwam te staan langs de baan.

Daardoor ontstond er een safetycarsituatie en kon Hamilton zonder veel tijd te verliezen zijn pitstop maken. Met een voorsprong van zo'n vijf seconden op Bottas kwam hij weer als leider terug op de baan.

Terwijl Hamilton gestaag wegliep, voerde Verstappen de druk op bij Bottas. De Fin maakte tot twee keer toe een klein foutje, waarvan Verstappen kon profiteren door hem aan het einde van het lange rechte stuk met hulp van de DRS voorbij te rijden.

Verstappen valt uit met klapband

Met nog negentien rondes te gaan bedroeg de achterstand op Hamilton dertien seconden en leek de tweede plek een zekerheid. Tot de rechterachterband van Verstappen het plots begaf. De race van de Limburger eindigde in de grindbak en er kwam een safetycar de baan op.

George Russell belandde achter die safetycar op onverklaarbare wijze in de bandenstapel. De coureur van Williams reed tiende en was op weg naar de eerste WK-punten van zijn carrière. Daarnaast zorgde Lance Stroll voor een merkwaardig moment door bij een pitstop bijna een van zijn teamleden omver te rijden.

Toen de safetycar weer van de baan was, werd Alexander Albon gepasseerd door Sergio Pérez. De toch al zo bekritiseerde teamgenoot van Verstappen nam in dat duel te veel risico, spinde over de baan en kwam op de laatste plaats terecht. Daarmee eindigde het weekend voor Red Bull puntloos.

Bij Mercedes was het daarentegen groot feest. Met de vijfde een-twee van het seizoen stelde het Duitse team de zevende wereldtitel in het hybride tijdperk veilig.