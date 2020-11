Alexander Albon krijgt dit weekend op het circuit van Imola een van de laatste kansen om te bewijzen dat hij een Red Bull-waardige coureur is. Ondertussen worstelt de 24-jarige teamgenoot van Max Verstappen met de auto en laat de teamleiding wisselende geluiden horen.

Eerst even wat cijfers: Albon was in 2020 tijdens de kwalificatie gemiddeld zes tienden langzamer dan Verstappen. Hij startte gemiddeld vier plaatsen achter zijn teamgenoot en finishte gemiddeld vijf posities achter de Limburger.

Twee keer werd Albon op een ronde gezet. In de races dat beide coureurs over de finish kwamen - en Albon in dezelfde ronde bleef - kwam hij gemiddeld 44 seconden achter Verstappen over de eindstreep. Dit zijn niet de getallen om over naar huis te schrijven.

In de laatste drie races loopt het in de kwalificatie wat beter voor de Britse Thai, met steeds een gat naar Verstappen onder zijn seizoensgemiddelde (zes tienden). Maar in de races gaat het sinds zijn podium op Mugello werkelijk voor geen meter.

Albon pakte alleen een puntje op Sotsji. Op de Nürburgring viel hij uit na zijn onhandige boordradio ("ze racen zo hard tegen me") en in Portugal werd hij pijnlijk op een ronde gezet door zijn teamgenoot.

'Een snelle auto kan soms een lastige auto zijn'

Is de Red Bull RB16 een makkelijke auto om mee te rijden? Zeker niet, onderschrijft ook teambaas Christian Horner. "Een snelle auto kan soms een lastige auto zijn", liet de Brit dit weekend optekenen. "De auto is complex, nog meer dan vorig seizoen. Dat maakt het niet makkelijker."

Adrian Newey en zijn technische team willen hun creatie vooral bij het ingaan van bochten tijd wint ten opzichte van Mercedes. Qua paardenkrachten ligt Honda zo ver achter dat de snelheid elders moet worden teruggewonnen. Dit maakt van de RB16 een gevoelige auto, die ook met Verstappen achter het stuur soms lastig te temmen is. Bij het insturen wil de achterkant nog wel eens uitbreken.

De Limburger heeft de teugels inmiddels stevig in handen en spint nauwelijks meer. Albon stond zaterdag in de kwalificatie nog achterstevoren. De relatief onervaren coureur stoeit nog volop met het wispelturige karakter van zijn auto. Ondertussen komt er steeds meer druk op zijn smalle schouders.

Alexander Albon laat een vonkenregen achter op het circuit van Imola (Foto: ANP)

Horner en Marko willen heel graag dat Albon slaagt

Die druk hoort een topteam, maar toch is er iets ongebruikelijks gaande. Pierre Gasly werd zoals we van Red Bull gewend zijn vrij snel afgeserveerd, nadat de Fransman duidelijk ploeterde naast Verstappen. Albon krijgt veel meer bescherming dan zijn voorganger ooit kreeg.

Werden de duimschroeven een week geleden nog aangedraaid door Horner, dit weekend is de teambaas weer opvallend mild. In Portimão liet de Engelsman nog optekenen dat er "buiten het Red Bull-programma wordt gekeken als er een opvolger nodig is". Fijn voor het vertrouwen, zo'n openlijk speculerende teambaas.

Op Imola zei Horner weer dat "de stoel van Alex is", benadrukkend dat iedereen binnen het team graag wil dat hij blijft. Terwijl hij een week geleden nog zei dat Albon het in Italië echt moest laten zien. Horner en Helmut Marko willen blijkbaar heel graag dat ze geen nieuwe coureur hoeven uit te zoeken.

De buitenwacht is er inmiddels van overtuigd dat de geboren Londenaar zijn stoeltje kwijtraakt. Nico Hülkenberg en Sergio Pérez worden vaker genoemd als nieuwe teamgenoot van Verstappen dan Albon zelf. Van buitenaf is dat ook volstrekt logisch.

Ook Alexander Albon heeft het zwaar als teamgenoot van Max Verstappen. (Foto: ANP)

De lat ligt laag voor Albon

Red Bull is een topteam. In het Engelse Milton Keynes staat een enorme fabriek waar honderden mensen werken aan de auto's en alles er omheen. Niets wordt aan het toeval overgelaten om twee Red Bulls wereldwijd goed te laten presteren. Hier worden honderden miljoenen in gestoken. Het is daarom niet te verantwoorden dat één van die twee auto's niet optimaal wordt bestuurd. In elk ander seizoen had Albon alleen al om die reden allang het veld moeten ruimen.

En het gaat momenteel niet eens meer om het gebrek aan steun voor Verstappen in de strijd met de Mercedes-coureurs. Want eerlijk is eerlijk, in hoeveel races had Red Bull nu écht de snelheid om mee te strijden om de winst? Dat was eigenlijk alleen in de tweede race op Silverstone het geval, en die race won de Nederlander eigenhandig.

Nee, Red Bull zou het nu al prima vinden als Albon zich simpelweg vlak achter Verstappen kwalificeert en hij ook vlak achter Verstappen finisht. De lat ligt niet heel hoog en de teamleiding geeft geeft hun tweede rijder dus ongebruikelijk veel tijd om dat niveau te bereiken.

Maar uiteindelijk zijn ook die zachte aanpak en de verzachtende omstandigheden niet grenzeloos. Albon staat sinds zijn overstap naar het topteam op de weegschaal die Formule 1 heet. En als hij maar te licht blijft, wordt er snel gezocht naar iemand die wel zwaar genoeg is. Dan is de stoel naast Verstappen niet meer "van Alex". Uit het oog, uit het hart.