Valtteri Bottas genoot zichtbaar van zijn poleposition bij de Grand Prix van Emilia-Romagna. De 31-jarige Fin van Mercedes zag zijn lef in de laatste kwalificatieronde beloond worden met de snelste tijd en was een kleine honderdste van een seconde sneller dan zijn teamgenoot Lewis Hamilton.

"Het is nooit makkelijk om een poleposition te grijpen. Ik heb erg genoten van het circuit. Het is prachtig als je hier tot de limiet gaat. En ik wist dat ik mijn laatste ronde moest verbeteren", zei Bottas na afloop van de kwalificatie. "Ik heb de kleine winsten die nodig waren voor een poleposition gevonden en dat geeft een goed gevoel. Ik heb nog kippenvel op mijn armen staan. Dit is erg leuk."

De poleposition van Bottas, zijn vijftiende in totaal, was een kleine verrassing, omdat Hamilton in de voorgaande runs tijdens de kwalificatie telkens sneller was. "In het begin worstelde ik met de stabiliteit van de auto in de laatste paar bochten", verklaarde Bottas.

"Maar ik wist dat ik het in de laatste ronde moest proberen. Ik heb risico's genomen. De auto ging netjes door de bochten, dus dat is een goed teken."

Bottas verwacht zondag een mooi gevecht om de zege op het Italiaanse Imola. "Dit circuit herbergt het langste rechte stuk van de Formule 1-kalender, dus ik heb geen twijfels of Lewis en Max mij op de hielen zitten. Dit is een goede startplek en ik hoop dat de snelheid op orde is."

De race bij de Grand van Prix van Emilia-Romagna begint zondag een uur eerder dan gebruikelijk, om 13.10 uur. Het is voor het eerst sinds 2006 dat er een Formule 1-race wordt verreden op Imola. Max Verstappen gaat als derde van start.