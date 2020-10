De woede-uitbarsting van Max Verstappen richting Lance Stroll over de boordradio krijgt mogelijk een staartje. Het scheldwoord 'mongool' richting de Canadees is bij de regering van Mongolië in het verkeerde keelgat geschoten.

De Mongolische VN-ambassadeur Lundeg Purevsuren heeft een mail gestuurd waarin hij Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz, en Tobias Moers, de directeur van Aston Martin, vraagt op te treden. Ook roept hij de internationale autosportfederatie FIA op om actie te ondernemen.

"Ik betreur het gebruik van racistisch en onethische taal in het openbaar door Red Bull-coureur Max Verstappen", schrijft de voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Mongolië in de mail die in handen is van onder meer Motorsport.com. Hij verwoordt daarmee een gevoel dat leeft onder meerdere politici van het Aziatische land.

"Ik ben ervan overtuigd dat de FIA, om dergelijk gedrag te voorkomen, maatregelen tegen Verstappen zal nemen", gaat hij verder. "Sport wordt over de hele wereld beschouwd als een symbool van eenheid en ik geloof dat er geen enkele vorm van discriminatie of racisme mag zijn."

Verstappen bood al excuses aan

Verstappen ontstak in woede na een botsing met Stroll vorige week vrijdag tijdens de tweede training voor de Grand Prix van Portugal. "Is hij fucking blind, wat is er mis met hem?", schold Verstappen over de boordradio. "Jezus Christus, wat een achterlijke, wat een mongool."

De Nederlander bood vrijdag tijdens de persconferentie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna al zijn excuses aan voor zijn woordgebruik. "Ik heb niemand willen kwetsen, maar als je op topsnelheid rijdt, kan zoiets gebeuren in het heetst van de strijd", legde hij uit. Teambaas Christian Horner liet weten dat Verstappen er intern op aangesproken is.

Vanuit Mongolië klonken eerder deze week al oproepen om Verstappen te straffen. "Het gebruik van ons land als scheldwoord is anno 2020 nog steeds een groot probleem", schreef politicus Unro Janchiv op Twitter. "Alle sponsoren moeten hier nota van nemen, want Verstappen is een rolmodel met zijn enorme supportersschare."