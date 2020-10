Max Verstappen was zaterdag niet tevreden over zijn kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. De Nederlander kon weliswaar goed leven met de derde plaats, maar had verwacht dichter bij Mercedes te zitten.

De stroeve kwalificatie kwam vooral door een elektrisch probleem. De Nederlander klaagde aan het begin van Q2 over een gebrek aan vermogen en moest terug naar de pits om de auto weer aan de praat te krijgen.

"Ik heb maar twee rondjes in Q1 gedaan en daarna begonnen de problemen", zei Verstappen tegen Ziggo Sport. Pas met nog twee minuten op de klok in Q2 kon hij naar buiten om alsnog een plaats af te dwingen voor het beslissende deel van de kwalificatie.

"We gingen toch nog op de mediums door, dus dat was oké", zei Verstappen, die de race zondag zal beginnen op de gele band. "Maar we hadden geen goede referentie voor Q3, dus daar hebben we wat problemen gehad. Ik had niet veel grip in mijn eerste run."

'Geweldig baan voor een mooie race'

Verstappen gaf in Q3 een halve seconde toe op Valtteri Bottas, die zich verzekerde van poleposition. Het verschil met Lewis Hamilton was vier tienden.

"De derde plaats is niet slecht, maar ik had verwacht wat dichter bij Mercedes te zitten", zei Verstappen. "Niet dat ik het gevoel had dat ik Mercedes kon verslaan, maar ik zat in Q3 nog niet aan mijn limiet."

Hoewel Verstappen te spreken is over het technische circuit in Imola, zet hij zijn vraagtekens bij de plaats waar de coureurs zondag (om 13.10 uur) moeten starten. "We beginnen aan de linkerkant en de bocht gaat meteen met een knik naar rechts. Ik vraag me af of het goed is om van de eerste of derde plaats te starten, maar we gaan het zien."

"Deze baan is wel geweldig, het is heel mooi om hier te rijden. Ik dacht dat het te smal zou zijn voor deze auto's, maar dat valt mee. Hopelijk krijgen we een mooie race en haal ik het podium."