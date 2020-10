Max Verstappen begint de Grand Prix van Emilia-Romagna zondag vanaf de derde plaats. De Red Bull-coureur, die in Q2 te maken kreeg met een technisch probleem, moest in de kwalificatie alleen de Mercedessen voor zich dulden. Valtteri Bottas verzekerde zich van poleposition.

Verstappen klaagde in het tweede deel van de kwalificatie op het circuit in het Italiaanse Imola over een gebrek aan vermogen en stond vervolgens minutenlang in de garage. Het probleem was net op tijd verholpen en zo kon de Nederlander zich met de zesde tijd toch nog kwalificeren voor Q3.

In het beslissende deel van de kwalificatie leek Lewis Hamilton op weg naar zijn 98e pole, maar Bottas dook op het laatste moment nog een tiende onder de tijd van zijn teamgenoot. De Fin pakte met 1.13,609 de vijftiende pole uit zijn carrière, Hamilton noteerde een snelste ronde van 1.13,706.

Verstappen gaf op het technische circuit een halve seconde toe op de snelste tijd: 1.14,176. De nummer drie in de WK-stand krijgt zondag op de tweede startrij het gezelschap van Pierre Gasly (AlphaTauri). Alexander Albon, de onder druk staande teamgenoot van Verstappen, reed de zesde tijd.

Verstappen reed zijn tijd in Q2 op mediums en zal de race zondag dus ook beginnen op de gele band. Hetzelfde geldt voor zijn grootste concurrenten Hamilton en Bottas.

Racing Point en Vettel stellen teleur

Racing Point stelde flink teleur in de kwalificatie. Zowel Sergio Pérez als Lance Stroll wist zich niet te plaatsen voor Q3. Sebastian Vettel bleef in zijn Ferrari al voor de negende keer op rij steken in Q2, terwijl zijn teamgenoot Charles Leclerc de zevende tijd reed.

Voor de coureurs begon het raceweekend in Italië pas op zaterdagochtend. Anders dan gebruikelijk werd er vrijdag niet gereden. Alleen vlak voor de kwalificatie stond er een anderhalf uur durende vrije training op het programma.

Het circuit van Imola is een van de ongebruikelijke decors in de door corona op de schop gegooide Formule 1-kalender. Veertien jaar geleden vond er voor het laatst een race in de koningsklasse plaats, destijds onder de naam Grand Prix van San Marino.

