Max Verstappen heeft zaterdag in de eerste en laatste vrije training voor de Grand Prix van Emilia-Romagna de tweede tijd geklokt. Lewis Hamilton was in het Italiaanse Imola een fractie sneller dan de Nederlander.

De 23-jarige Verstappen zette zijn snelste tijd - net als Mercedes-coureurs Hamilton en Valtteri Bottas - neer op softbanden: 1.15,023. Hamilton troefde de Red Bull Racing-coureur met 1.14,726 nipt af en Bottas eindigde vlak daarachter als derde (1.15,218).

De geplaagde Alexander Albon, die door een reeks teleurstellende weekenden moet vrezen voor zijn stoeltje bij Red Bull, was een seconde langzamer dan teamgenoot Verstappen en klokte slechts de negende tijd (1.16,061).

Met die notering moest Albon AlphaTauri-coureurs Pierre Gasly en Daniil Kvyat, Charles Leclerc (Ferrari) en Renault-coureurs Daniel Ricciardo en Esteban Ocon voor zich dulden.

Top 10 vrije training GP Emilia-Romagna 1. Lewis Hamilton (Mercedes) - 1.14,726

2. Max Verstappen (Red Bull Racing) - 1.15,023

3. Valtteri Bottas (Mercedes) - 1.15,218

4. Pierre Gasly (AlphaTauri) - 1.15,633

5. Charles Leclerc (Ferrari) - 1.15,688

6. Daniel Ricciardo (Renault) - 1.15,839

7. Esteban Ocon (Renault) - 1.15,945

8. Daniil Kvyat (AlphaTauri) - 1.15,966

9. Alexander Albon (Red Bull) - 1.16,061

10. Lance Stroll (Racing Point) - 1.16,082

Voor tweede keer dit seizoen één vrije training

In tegenstelling tot bij vrijwel alle andere races dit seizoen werd er voor de Grand Prix van Emilia-Romagna slechts één training ingepland. In de Grand Prix van de Eifel op de Nürburgring begin oktober werd er ook maar één sessie afgewerkt, maar dat kwam toen door de zware regenval.

De training was voor de teams van belang omdat zij op die manier data konden vergaren, want het is voor het eerst sinds 2006 dat er weer een Formule 1-race op het circuit in Imola wordt verreden. De baan stond tussen 1981 en 2006 onafgebroken op de kalender als de Grand Prix van San Marino.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna begint zaterdag om 14.00 uur. De race gaat zondag om 13.10 uur van start. Mercedes kan dan de titel bij de constructeurs veiligstellen.

Lewis Hamilton was de snelste in de enige en laatste training voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. (Foto: Pro Shots)