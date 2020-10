Formule 1 ·

Nog 7 min (Q2) - Rust en kalmte in de pitbox van Max Verstappen, die nog wel in zijn auto zit. De Nederlander stuurde zijn Red Bull zojuist de pits in met technische problemen. In de gevarenzone:



8. Ocon

9. Sainz

10. Leclerc



11. Albon

12. Stroll

13. Russell

14. Vettel

15. Verstappen