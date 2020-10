Teambaas Toto Wolff verwacht binnen enkele jaren te vertrekken bij Mercedes. De Duitse renstal kan zondag zijn zevende constructeurstitel op rij veiligstellen.

"Ik ben hier al een tijdje over aan het nadenken", zei Wolff vrijdag op het circuit van Imola, toen hem gevraagd werd naar zijn plannen. "We hebben de juiste bedrijfsstructuur voor de toekomst nog niet vastgesteld. Ik weet daarom nog niet of ik nog één, twee of drie jaar blijf."

Wolff wil zijn kennis overdragen aan zijn toekomstige opvolger, zodat de overgang voor Mercedes soepel verloopt. "Het zou me erg trots maken als er zich een nieuwe teambaas aandient, die het nog beter gaat doen dan ik."

De 48-jarige Oostenrijker heeft het sinds januari 2013 voor het zeggen bij Mercedes. Hij maakte als teambaas de zes constructeurstitels en evenzoveel coureurskampioenschappen mee.

Wolff heeft ook belang in Williams en Aston Martin

Er wordt al enige tijd gespeculeerd over een aanstaand vertrek van Wolff bij Mercedes. Zijn vele nevenfuncties zorgen ervoor dat er mogelijk sprake kan zijn van belangenverstrengeling.

Behalve teambaas van Mercedes is Wolff namelijk ook de zaakwaarnemer van de coureurs Valtteri Bottas (Mercedes) en George Russell (Williams). Zijn team levert de motoren aan Williams en Racing Point.

Van Williams bezit Wolff 5 procent van de aandelen. Racing Point wordt volgend jaar omgedoopt tot Aston Martin, en ook in dat bedrijf heeft de oud-coureur aandelen. In april investeerde hij ruim 40 miljoen euro in het Engelse automerk.

Mercedes kampioen bij één auto in top vier op Imola

Daimler, het moederbedrijf van Mercedes, zou Wolff in een andere functie binnenboort willen houden. "Daimler geeft me de mogelijkheid om in een nieuwe rol te groeien", zei hij, om daar lachend aan toe te voegen: "Iemand anders heeft dan de leiding tijdens de 23 Grands Prix en ik mag via Zoom een beetje meekijken."

Mercedes kroont zich zondag opnieuw tot constructeurskampioen als minimaal één auto in de top vier van de GP van Emilia-Romagna eindigt. De voorsprong op Red Bull bedraagt 209 punten.

Lewis Hamilton gaat met een voorsprong van 77 punten op zijn teamgenoot Valtteri Bottas riant aan de leiding in de WK-stand, maar kan zijn zevende titel zondag nog niet veiligstellen. Volgens Wolff worden de gesprekken over verlenging van Hamiltons aflopende contract opgestart zodra het kampioenschap beslist is.