Max Verstappen heeft er spijt van dat hij vorige week Lance Stroll uitschold over de boordradio. Volgens de Red Bull-coureur gebeurde dat in het heetst van de strijd.

"Allereerst wil ik zeggen dat ik niemand wilde kwetsen", zei Verstappen vrijdag op een persconferentie op Imola. "Dat is nooit mijn bedoeling geweest."

Verstappen botste vorige week vrijdag met Stroll tijdens de tweede training voor de GP van Portugal. "Is hij fucking blind, wat is er mis met hem?", schold Verstappen over de boordradio. "Jezus Christus, wat een achterlijke, wat een mongool."

Volgens Verstappen moet zijn woedeuitbarsting niet te groot worden gemaakt. "Als je op topsnelheid rijdt, kan zoiets gebeuren in het heetst van de strijd", zei de Limburger.

"Ik heb woorden gebruikt die niet juist waren, dat weet ik zelf natuurlijk ook wel. Ik heb inderdaad gescholden naar Lance. Als coureur ben je op het circuit soms boos op iemand, maar vijf minuten later kijk je elkaar in de ogen en is alles weer vergeten."

359 Vooruitblik F1: 'Alleen een zege kan Albon nog redden bij Red Bull'

Verstappen belooft beterschap

Verstappen kwam tijdens zijn carrière al eerder in opspraak vanwege zijn taalgebruik. Toen hij in 2017 in de Verenigde Staten een podiumplek misliep door een tijdstraf, zei hij in een interview dat die straf was gegeven door "een mongool van een steward".

Vrijdag beloofde Verstappen beterschap voor de toekomst. "Ik weet dat het niet correct was en natuurlijk leer je hiervan."