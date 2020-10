Sergio Pérez heeft vrijdag gezegd dat hij in beeld is om komend seizoen bij Red Bull Racing te rijden naast Max Verstappen. Alexander Albon, de huidige teamgenoot van de Limburger, moet vrezen voor zijn plek wegens aanhoudende tegenvallende prestaties.

"Ik sluit niet uit dat ik volgend jaar bij Red Bull rijd", zei Pérez op een persconferentie op het circuit van Imola. "Zolang het team niet bevestigt dat een andere coureur het stoeltje krijgt, ben ik een optie. Maar ik heb ook andere opties voor volgend jaar."

Pérez ziet zichzelf niet als eventuele tweede coureur achter Verstappen bij Red Bull. "Ik denk er niet op die manier over na. Het zou me verrassen als ze tegen me zouden zeggen dat ik tweede coureur ben, al weet ik natuurlijk niet hoe ze bij Red Bull werken. Maar een status van nummer één of twee moet eigenlijk op de baan worden vergeven en niet voor aanvang van de race."

De leiding van Red Bull Racing gaf vorige week aan dat de prestaties van Albon snel moeten verbeteren, wil hij zijn stoeltje behouden. Het team meldde ook een ervaren coureur naast Verstappen te overwegen. Naast Pérez past ook Nico Hülkenberg in dat profiel.

Albon vecht voor laatste kans

Albon hoopt het teamleiding nog te kunnen overtuigen in de komende races. "Het is de droom van elke coureur om voor een topteam als Red Bull te rijden. Het is dan ook mijn doel om te mogen blijven", zei de Thai.

Teambaas Christian Horner adviseerde Albon zich af te sluiten van alle anderen en zich volledig te focussen op zijn race. "Het is het stoeltje van Alex. Iedereen wil dat hij blijft", zei Horner. "We zijn nog steeds gecommitteerd aan Albon. Als het toch plan B wordt, dan horen jullie het direct."

Bij Williams geen plaats voor Pérez

Pérez moet vertrekken bij Racing Point, dat volgend jaar Aston Martin zal heten. Sebastian Vettel neemt het stoeltje van de dertigjarige Mexicaan over.

Hoogstwaarschijnlijk zal Lance Stroll zijn plek wel behouden en een duo gaan vormen met Vettel. Er waren geruchten dat Pérez in beeld was bij Williams, maar dat team bevestigde vrijdag dat George Russell en Nicholas Latifi ook volgend jaar voor het team uitkomen.

Er zijn nog maar weinig stoeltjes beschikbaar in de Formule 1 voor volgend jaar (zie tweet hierboven). AlphaTauri meldde woensdag dat Pierre Gasly blijft, maar de toekomst van Daniil Kvyat is nog onzeker.

Gasly: 'Red Bull overwoog mij niet eens'

Gasly toonde zich vrijdag verrast dat hij niet in beeld was voor een terugkeer bij Red Bull. "Toen Vettel bij Toro Rosso een race won, werd hij direct gepromoveerd naar Red Bull. Nu win ik een race en word ik niet eens overwogen."

"Ik heb geen uitleg gekregen van Red Bull. Maar ik ben gelukkig bij AlphaTauri en het team is blij met mij", vertelde de Fransman. "Ik vind het goed zoals het is."