George Russell rijdt volgend seizoen 'gewoon' weer voor Williams. De laatste weken werd de Brit nog in verband gebracht met een vertrek bij het Britse Formule 1-team.

De 22-jarige Russell beschikt sowieso nog over een contract tot en met 2021 bij Williams. Toch doken er onlangs geruchten op over een voortijdig vertrek van de talentvolle coureur, omdat het team liever een rijder zou willen die geld meebrengt.

Eerder deze week zei Russell dan ook dat de geruchten over een eventueel vertrek de wereld in zijn geholpen door het kamp van Sergio Pérez. De Mexicaan, die vele miljoenen van sponsors kan meenemen, moet na dit seizoen vertrekken bij Racing Point en zoekt nog een stoeltje om komend seizoen in de Formule 1 actief te blijven.

Ondanks de geruchtenstroom sprak Russell onlangs de verwachting uit dat het team "binnen een week" zou bevestigen dat hij in 2021 gewoon voor Williams uitkomt. Vorige week bij de Grand Prix van Portugal weigerde teambaas Simon Roberts nog uitsluitsel te geven, maar hij bevestigt nu alsnog dat Russell gewoon aanblijft.

"Ik heb vorige week onbedoeld wat onduidelijkheid veroorzaakt en daar bied ik mijn excuses voor aan", zei Roberts vrijdag in de aanloop naar de Grand Prix van Emilia-Romagna. "Maar ik kan nu bevestigen dat George bij het team blijft."

Dat betekent dat Russell en Nicholas Latifi volgend seizoen net als dit jaar het rijdersduo van Williams vormen. De Engelsman en de Canadees zijn de enige coureurs dit seizoen die nog geen punt voor de WK-stand hebben veroverd.