Dit weekend wordt in Italië de Grand Prix van Emilia-Romagna verreden. Raymond Klaassen, meteoroloog bij Weerplaza, praat je bij over het weer in Imola.

Het weer is weinig spectaculair de komende dagen. Het is 's middags rond de 17 graden en de zon en wolken wisselen elkaar af. Neerslag wordt er over het hele weekend niet verwacht.

Ook de wind zal niet van invloed zijn op het Grand Prix-weekend. De wind is over het algemeen zwak of matig en komt uit westelijke richtingen. Kortom: de coureurs kunnen in rustige weersomstandigheden het tweedaagse raceweekend afwerken.