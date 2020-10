Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi rijden ook volgend seizoen voor Alfa Romeo. Het Formule 1-team heeft de contracten van de coureurs vrijdag met een jaar verlengd.

De toekomst van de 41-jarige Räikkönen en de 26-jarige Giovinazzi bij Alfa Romeo was nog onzeker, doordat de Fin en de Italiaan over een aflopend contract beschikten. Nu geeft de laagvlieger in de Formule 1 alsnog uitsluitsel.

"Alfa Romeo is voor mij meer dan een team, het voelt als een tweede familie", zegt Räikkönen op de site van Sauber, dat sinds begin 2019 de naam van sponsor Alfa Romeo draagt. "De unieke sfeer hier geeft me extra motivatie om mijn negentiende seizoen in de Formule 1 in te gaan. Ik zou hier niet blijven als ik niet in het project zou geloven."

De ervaren Räikkönen begon zijn Formule 1-carrière in 2001 bij Sauber en reed later ook voor onder meer McLaren en Ferrari, waarmee hij wereldkampioen werd. In 2019 keerde de 21-voudig Grand Prix-winnaar terug bij het team waarbij hij zijn loopbaan begon.

Giovinazzi krijgt nieuwe kans van Alfa Romeo

Giovinazzi debuteerde in 2017 namens Alfa Romeo in de Formule 1 en is sinds 2019 verzekerd van een stoeltje. De Italiaan heeft in twee jaar nog niet kunnen imponeren en werd de laatste tijd in verband gebracht met een vertrek, maar hij krijgt toch nog een derde seizoen om zich te bewijzen in de koningsklasse van de autosport.

Het is de tweede dag op rij dat Alfa Romeo nieuws over volgend seizoen naar buiten brengt. Het Formule 1-team meldde donderdag dat het Italiaanse automerk ook in 2021 aanblijft als titelsponsor van Sauber.

Alfa Romeo bezet op dit moment de teleurstellende achtste plek in de WK-stand voor constructeurs. Alleen Haas (drie punten) en het puntloze Williams presteren slechter. Räikkönen pakte dit seizoen nog maar twee punten, eentje minder dan Giovinazzi. Het seizoen wordt dit weekend vervolgd met de Grand Prix van Emilia-Romagna.