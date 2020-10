Het Formule 1-team van Sauber heeft de overeenkomst met Alfa Romeo donderdag verlengd. Het Italiaanse automerk zal daardoor ook komend jaar aanblijven als sponsor.

Sauber en Alfa Romeo gingen aan het einde van 2017 een samenwerking aan. In 2018 heette de renstal al Alfa Romeo Sauber en begin 2019 werd het Zwitserse team omgedoopt tot Alfa Romeo Racing.

"De partijen gingen deze samenwerking aan om op de lange termijn succesvol te kunnen zijn", zegt teambaas Frédéric Vasseur van Alfa Romeo in een verklaring. "We hebben de laatste drie seizoenen gewerkt aan een goede fundering en we zijn klaar om vanaf 2021 te presteren."

Alfa Romeo kan dit seizoen nog geen potten breken in de Formule 1. Het team van Antonio Giovinazzi en Kimi Räikkönen veroverde tot dusver slechts acht punten en bezet de teleurstellende achtste plek in de WK-stand voor constructeurs. Alleen Haas (drie punten) en het puntloze Williams presteren slechter.

Het is nog niet bekend wie volgend jaar bij Alfa Romeo het rijdersduo vormen. Zowel de Italiaan Giovinazzi als de Fin Räikkönen beschikt over een aflopend contract.

Dit seizoen staan nog vijf races op het programma in de Formule 1. De coureurs vervolgen het seizoen komend weekend met de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van het Italiaanse Imola.