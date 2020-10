De Formule 1 keert dit weekend na veertien jaar weer terug op het Italiaanse circuit in Imola. Coureur Ho-Pin Tung beantwoordt vijf vragen over de Grand Prix van Emilia-Romagna.

Zaterdag wordt er slechts anderhalf uur getraind en dan meteen gekwalificeerd. De teams beginnen dus met veel minder data dan normaal aan de kwalificatie. Speelt dat bepaalde renstallen in de kaart?

"Ik denk dat je het anders moet benaderen. Ieder team heeft zijn eigen voorbereiding in de aanloop naar een Grand Prix en zelfs tijdens een Grand Prix-weekend zit er verschil in de manier van werken tussen de renstallen."

"De zogenaamde 'simulator race support' begint al dagen van tevoren. Sommige teams hebben vervolgens alleen tijdens vrije trainingen iemand in de simulator zitten, terwijl er bij andere teams ook na de kwalificatie en op de zondag in de simulator wordt gewerkt. Daardoor zullen de verschillen niet opeens veel groter gaan zijn."

"Wat wel een verschil zou kunnen gaan maken is het feit dat er minder correlatietijd is om te bekijken of de data uit de simulator ook daadwerkelijk klopt met wat er op het circuit gebeurt. En dat gaat wél invloed hebben op dit weekend, maar het is vooraf moeilijk om in te schatten welke teams daarvan profiteren."

"Ik heb van coureurs die simulatorwerk voor Portimão deden bijvoorbeeld gehoord dat de baan een stuk gladder bleek te zijn dan vooraf de verwachting was. Als een soortgelijk probleem zich dit weekend voordoet, dan is er veel minder tijd om dat op te lossen."

De lay-out van het circuit van Imola. (Beeld: F1)

Hoe lastig is het voor een coureur om op snelheid te komen op een onbekend circuit?

"Op het circuit van Portimão was dat best lastig, omdat de baan nieuw geasfalteerd en dus glad was. Met Imola zullen de coureurs iets minder moeite hebben, al is het wel een krap circuit met veel grindbakken. De snelheden in de bochten zijn indrukwekkend hoog. Een coureur die naast het circuit terechtkomt is vaak meteen klaar."

"De mate waarop coureurs circuits leren kennen is relatief gelijk. De meesten zullen het al kennen vanuit de simulator. Het zal niet zo zijn dat de ene rijder veel langer de tijd nodig heeft om een circuit te begrijpen dan de andere coureur. Het zijn allemaal toprijders die zich snel aan zullen passen."

Starttijden GP Emilia-Romagna Vrije training: zaterdag 10.00-11.30 uur

Kwalificatie: zaterdag 14.00 uur

Race: zondag 13.10 uur

We weten dat het dit weekend voor Formule 1-begrippen koud gaat worden met temperaturen die niet boven de 17 à 18 graden uit gaan komen. Wat voor invloed gaat dat hebben op de prestaties van de auto's?

"In koude omstandigheden kunnen de motoren beter presteren, maar het zal vooral van invloed zijn op de banden. Het is ook belangrijk of de zon schijnt of niet, want in dat geval loopt de asfalttemperatuur verder op."

"De banden zijn een tandje zachter dan in Portimão. Daar zagen we dat het voor de coureurs heel lastig was om in de juiste bandenwindow te komen, het punt waarop de banden het meest optimaal werken. Dat had alles te maken met de nieuwe asfaltlaag die op dat circuit lag."

"Wat je daar zag, was dat de teams probeerden om grip te creëren met bepaalde set-up tweaks. Daarmee genereren ze meer energie, temperatuur en dus grip maar ook vaak meer slijtage. Je zag ook dat bepaalde teams dus in de beginfase super sterk waren en daarna hard terugvielen vanwege overmatige slijtage."

"Imola is voor het laatst in 2007 geasfalteerd en kent behoorlijk wat snellere bochten en hardere remzones. En juist daarmee kunnen de coureurs temperatuur in hun banden genereren. Het zal voor de coureurs op Imola dus iets makkelijker zijn om hun juiste bandenwindow te vinden dan op Portimão."

Max Verstappen eindigde een week geleden als derde in Portimão. (Foto: Pro Shots)

Er wordt veel gespeculeerd over het stoeltje van Alexander Albon bij Red Bull Racing. Is zijn positie nog te redden?

"Wat je goed moet beseffen: al die gasten die naast Max Verstappen hebben gereden zijn geen pannenkoeken. Kijk naar Pierre Gasly, die vorig jaar niet uit de verf kwam bij Red Bull en nu de sterren van de hemel rijdt in een AlphaTauri. Hetzelfde geldt voor Daniel Ricciardo. Die is min of meer verslagen door Verstappen, maar laat nu ook een toptalent als Esteban Ocon alle hoeken van de baan zien."

"Veel hangt ook af van hoe de auto is. De Red Bull is geen gemakkelijke auto geweest en had zeker in het begin van het seizoen heel veel overstuur. Met nieuwe updates is de auto gaandeweg het jaar wel veel beter geworden. En dat is nu ook de reden dat ze Albon niet meer in bescherming nemen, want zijn prestaties blijven achter terwijl de auto is doorontwikkeld."

Nico Hülkenberg zou bovenaan de lijst staan om Albon te vervangen. Zou dat een goede keuze voor Red Bull zijn?

"Ik denk dat iedere coureur stelt: ik wil het stoeltje wel hebben. Maar naast Verstappen zitten is ook niet de meest ideale plek. Kan iemand als Hülkenberg die plek op een juiste manier invullen? Ik denk het wel."

"Wat we hem hebben zien doen dit jaar, bij een enkele race zomaar instappen, is heel lastig. Aan de andere kant kon hij ook bepaalde risico's nemen wetende dat hij slechts één race zou rijden. Over een heel seizoen racen is dat toch anders."

"Het zou voor Red Bull fijn zijn als zij een coureur weten te vinden die dichter in de buurt van Verstappen kan komen, want tactisch wordt het dan een heel ander spel. Verstappen moet altijd volgen ten opzichte van Mercedes en staat er vaak alleen voor, zonder de rugdekking van een teamgenoot. Misschien dat Hülkenberg op dat gebied wél van waarde voor Red Bull kan zijn."