De Grand Prix op Imola wordt dit weekend zonder publiek verreden. Lange tijd leek het mogelijk om fans te ontvangen op het historische circuit, maar de Italiaanse overheid heeft dat woensdag toch verboden.

Het circuit van Imola kreeg in september nog toestemming om dertienduizend kaarten te verkopen voor de race op zondag, maar door het toenemende aantal coronabesmettingen van de afgelopen weken mag dat plan niet doorgaan van de overheid.

Gouverneur Stefano Bonaccini van de regio Emilia-Romagna hoopte nog wel dat de overheid een uitzondering kon maken voor de race op Imola omdat de organisatie de draaiboeken al had klaarliggen, maar toestemming kwam er niet.

Afgelopen week tijdens de Grand Prix in Portugal was er wel publiek aanwezig, maar daar waren de aantallen ook al een stuk kleiner dan eerst de bedoeling was. Veel races zijn dit seizoen al zonder publiek verreden en dat is ook de verwachting voor de nog resterende Grands Prix.

De Grand Prix op het circuit van Imola staat dit jaar voor het eerst sinds 2006 op het programma. Michael Schumacher was de laatste winnaar. Het raceweekend telt maar twee dagen: op zaterdag is de enige vrije training, gevolgd door de kwalificatie. De race begint zondag om 13.10 uur.