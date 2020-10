De teams in de Formule 1 hebben een principeakkoord bereikt over een salarisplafond voor de coureurs, meldt Motorsport.com woensdag. Ook zal er waarschijnlijk gekort worden op het loon van de best betaalde werknemers.

De exacte bedragen moeten nog bepaald worden, maar volgens het voorlopige plan zouden twee coureurs samen nog maar maximaal 30 miljoen dollar (omgerekend 25,5 miljoen euro) mogen verdienen. De teams kunnen dat bedrag wel naar eigen inzicht verdelen, waardoor de ene coureur meer kan verdienen dan de ander.

Ook de drie best betaalde medewerkers per team zullen waarschijnlijk geld moeten inleveren. De plannen zijn maandag besproken in een meeting met alle teambazen. Iedereen ging naar verluidt akkoord, maar alle details moeten nog afgerond worden.

Teams lijken de komende jaren nog wel onder het salarisplafond uit te kunnen komen. Volgens Motorsport.com moeten de financiële afspraken in contracten die nog tot en met 2023 (of daarna) doorlopen, gerespecteerd worden. Dat geldt voor alle verbintenissen die worden afgesloten voordat de regels officieel zijn vastgelegd.

Max Verstappen verlengde zijn contract bij Red Bull Racing begin dit jaar tot en met 2023. Lewis Hamilton is op dit moment de best betaalde coureur in de Formule 1, maar zijn contract bij Mercedes loopt na dit seizoen af.

Het contract van Lewis Hamilton bij Mercedes loopt na dit seizoen af. (Foto: ANP)

Salarisplafond coureurs is aanvulling op budgetplafond

Het plan voor een salarisplafond bij coureurs is een aanvulling op het algehele budgetplafond dat volgend jaar ingevoerd wordt. De Formule 1 acht het vanwege de coronacrisis noodzakelijk om te bezuinigen.

Formule 1-teams mogen in 2021 nog maar 145 miljoen dollar (omgerekend 131 miljoen euro) uitgeven. Salarissen van coureurs en de topmedewerkers vielen daar aanvankelijk buiten, maar met het aanstaande salarisplafond komt daar dus alsnog een oplossing voor.

Naar verluidt wordt het teams straks overigens niet officieel verboden om meer dan 25,5 miljoen euro salaris aan de twee coureurs uit te keren. Renstallen mogen over die grens heen gaan, maar dan wordt het verschil wel afgetrokken van het totale budget van 131 miljoen euro.