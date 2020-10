Pierre Gasly rijdt ook volgend jaar bij AlphaTauri in de Formule 1. De Fransman heeft woensdag zijn contract bij het Italiaanse team met een jaar verlengd.

"Ik ben superblij dat ik hier nog een jaar mag rijden. Het gaat heel goed dit jaar en we zijn op weg naar het succesvolste seizoen ooit. Ik voel een sterke band met dit team en kijk heel erg uit naar de komende tijd", zegt Gasly op de site van AlphaTauri.

De 24-jarige Gasly rijdt sinds de zomer van 2019 weer voor AlphaTauri (toen nog Toro Rosso). Hij maakte in 2017 al namens Toro Rosso zijn debuut in de Formule 1 en stapte eind 2018 over naar Red Bull Racing als teamgenoot van Max Verstappen.

De prestaties van Gasly bij Red Bull vielen tegen, waardoor hij na een half jaar weer terugkeerde bij Toro Rosso. Dit jaar beleefde de Fransman zijn grootste succes door zeer verrassend de Grand Prix van Italië op Monza te winnen.

Pierre Gasly na zijn overwinning op Monza. (Foto: Pro Shots)

Gasly genoemd als opvolger Albon

Gasly staat momenteel negende in de WK-stand na twaalf races. Hij heeft 63 punten en dat is slechts 1 minder dan Red Bull-coureur Alexander Albon, die Gasly vorig jaar verving bij het team van Verstappen.

Albon staat vanwege zijn prestaties onder druk bij Red Bull en Gasly werd genoemd om de Thai weer te vervangen bij de Oostenrijkse renstal, maar aan die geruchten is nu een einde gemaakt.

Dit seizoen heeft Gasly Daniil Kvyat als teamgenoot bij AlphaTauri, maar het is nog niet bekend of dat volgend jaar ook het geval is.